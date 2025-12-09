गुना में कलेक्टर जनसुनवाई में किसान ने पी लिया कीटनाशक, मचा हड़कंप, जमीन पर दबंगों के कब्जे से था परेशान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के गुना जिले में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब जनसुनवाई के दौरान एक किसान ने अचानक इल्लीमार कीटनाशक पी लिया। म्याना थाना क्षेत्र के सगोरिया गांव निवासी किसान अर्जुन अपनी तीन बीघा जमीन पर दबंगों के कब्जे से वर्षों से परेशान था और बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई न होने से हताश होकर उसने यह कदम उठा लिया।

जहर पीते ही किसान वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे संभाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उपचार के बाद किसान की हालत फिलहाल स्थिर है।

कोर्ट के स्टे के बावजूद कब्जा जारी

किसान अर्जुन ने पूर्व में एसपी को आवेदन देकर बताया था कि उसकी कृषि भूमि (सर्वे नंबर 315/17/2) पर गांव के दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। सितंबर 2025 में न्यायालय ने जमीन पर स्टे आदेश जारी किया था, लेकिन दबंगों ने आदेश को नजरअंदाज कर कब्जा नहीं छोड़ा। इसी बात से परेशान होकर किसान जनसुनवाई में समाधान की उम्मीद लेकर आया था।