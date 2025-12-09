Language
    गुना में कलेक्टर जनसुनवाई में किसान ने पी लिया कीटनाशक, मचा हड़कंप, जमीन पर दबंगों के कब्जे से था परेशान

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    गुना जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई के दौरान एक किसान ने कीटनाशक पी लिया। म्याना थाना क्षेत्र के किसान अर्जुन, दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जे से ...और पढ़ें

    अस्पताल में उपचाररत किसान।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के गुना जिले में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब जनसुनवाई के दौरान एक किसान ने अचानक इल्लीमार कीटनाशक पी लिया। म्याना थाना क्षेत्र के सगोरिया गांव निवासी किसान अर्जुन अपनी तीन बीघा जमीन पर दबंगों के कब्जे से वर्षों से परेशान था और बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई न होने से हताश होकर उसने यह कदम उठा लिया।

    जहर पीते ही किसान वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे संभाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उपचार के बाद किसान की हालत फिलहाल स्थिर है।

    कोर्ट के स्टे के बावजूद कब्जा जारी

    किसान अर्जुन ने पूर्व में एसपी को आवेदन देकर बताया था कि उसकी कृषि भूमि (सर्वे नंबर 315/17/2) पर गांव के दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। सितंबर 2025 में न्यायालय ने जमीन पर स्टे आदेश जारी किया था, लेकिन दबंगों ने आदेश को नजरअंदाज कर कब्जा नहीं छोड़ा। इसी बात से परेशान होकर किसान जनसुनवाई में समाधान की उम्मीद लेकर आया था।

    घटना के बाद प्रशासन में खलबली

    कलेक्ट्रेट में घटना होते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।