    ग्वालियर की गोलार घाटी में सड़क पर विचरते दिखे दो चीते, राहगीरों ने बनाया वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    ग्वालियर के भितरवार अनुविभाग स्थित करहिया थाना क्षेत्र की गोलार घाटी में दो चीते दिखने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने सड़क किनारे गायों के झुंड के बीच च ...और पढ़ें

    सड़क मार्ग पर मवेशियों के बीच विचरते चीते (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भितरवार अनुविभाग के करहिया थाना क्षेत्र स्थित गोलार घाटी में दो चीतों के देखे जाने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे गायों के झुंड के बीच अचानक दो चीते विचरण करते दिखाई दिए, जिसे देख राहगीर दहशत में आ गए। कार सवार लोगों ने डर के मारे शीशे बंद कर लिए, लेकिन सुरक्षित रहते हुए पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

    मवेशियों के बीच दिखे चीते

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोलार घाटी का यह रास्ता करहिया गांव के मकरध्वज मंदिर के पास के जंगल से होता हुआ मोहन क्षेत्र के घाटी गांव तक जाता है। गुरुवार सुबह लोगों की सामान्य आवाजाही के दौरान ही जंगल के किनारे ये दोनों चीते गायों के बीच घूमते नजर आए। दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि पहले यात्री सहम गए, लेकिन बाद में उन्होंने वाहन के अंदर से ही वीडियो बना लिया।

    वन विभाग ने गश्त बढ़ाई

    वायरल वीडियो सामने आने के बाद कूनो वन परिक्षेत्र की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। वन विभाग ने गोलार घाटी में गश्त बढ़ा दी है और आसपास के लोगों व राहगीरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में चीतों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो।

    गोलार घाटी क्षेत्र में सड़क किनारे चीता दिखने की जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई है। कूनो वन परिक्षेत्र इस जंगल से लगा हुआ है। ऐसे मौसम में विचरण करने के लिए चीता निकल आते हैं। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वैसे उनके साथ कूनो का गश्ती दल चल रहा है, जो निगरानी कर रहा है। फिर भी सुरक्षा बरतना जरूरी है।
    - घनश्याम चतुर्वेदी, रेंजर, वन परिक्षेत्र मोहना घाटीगांव