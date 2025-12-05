ग्वालियर की गोलार घाटी में सड़क पर विचरते दिखे दो चीते, राहगीरों ने बनाया वीडियो

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भितरवार अनुविभाग के करहिया थाना क्षेत्र स्थित गोलार घाटी में दो चीतों के देखे जाने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे गायों के झुंड के बीच अचानक दो चीते विचरण करते दिखाई दिए, जिसे देख राहगीर दहशत में आ गए। कार सवार लोगों ने डर के मारे शीशे बंद कर लिए, लेकिन सुरक्षित रहते हुए पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मवेशियों के बीच दिखे चीते प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोलार घाटी का यह रास्ता करहिया गांव के मकरध्वज मंदिर के पास के जंगल से होता हुआ मोहन क्षेत्र के घाटी गांव तक जाता है। गुरुवार सुबह लोगों की सामान्य आवाजाही के दौरान ही जंगल के किनारे ये दोनों चीते गायों के बीच घूमते नजर आए। दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि पहले यात्री सहम गए, लेकिन बाद में उन्होंने वाहन के अंदर से ही वीडियो बना लिया।