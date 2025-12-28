भिंड में म्यूल एकाउंट के जरिए करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा, जयपुर से चलता था रैकेट, दुबई तक फैले तार

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। लोन और रुपये का लालच देकर लोगों से बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) खरीदकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को भिंड जिले की ऊमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जयपुर के फ्लैट में रहकर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। दुबई स्थित साइबर फ्रॉड गिरोह के लिए काम कर रहे थे और ठगी की रकम में से 30 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष राशि दुबई में बैठे सरगना तक पहुंचाते थे। भिंड के छीमका स्थित बैंक में लेन देन करने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

एसपी डॉ. असित यादव के अनुसार, ऊमरी निवासी मनदीप सोनी पुत्र मूलचंद सोनी हर माह खाटूश्याम (जिला सीकर, राजस्थान) जाता था। वहां मिले आरोपितों ने उसे सरकारी योजना और प्राइवेट कंपनियों से लोन दिलाने का झांसा देकर मनदीप का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम, आधार और पैन कार्ड की कापी ले ली। बाद में बहाना कर उसके पांच-छह दोस्तों और रिश्तेदारों के बैंक खाते और दस्तावेज भी हासिल कर लिए।

शंका होने पर फरियादी ने बैंक डिटेल्स निकलवाई तो लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ। यही स्थिति रिश्तेदारों के खातों में भी मिली। जिसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपित संजय उर्फ अनंत, राजेश उर्फ राज, राहुल सैनी निवासी सीकर राजस्थान, उमेश दूत निवासी झूंझनू राजस्थान, इश्तयाक खान निवासी जोधपुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।