Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भिंड में म्यूल एकाउंट के जरिए करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा, जयपुर से चलता था रैकेट, दुबई तक फैले तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    भिंड पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह जयपुर से संचालित होता था और दुबई स्थित सरगना के लिए काम करता था। आरोपी लोगों को लोन क ...और पढ़ें

    Hero Image

    साइबर ठगी का संजाल (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। लोन और रुपये का लालच देकर लोगों से बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) खरीदकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को भिंड जिले की ऊमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जयपुर के फ्लैट में रहकर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। दुबई स्थित साइबर फ्रॉड गिरोह के लिए काम कर रहे थे और ठगी की रकम में से 30 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष राशि दुबई में बैठे सरगना तक पहुंचाते थे। भिंड के छीमका स्थित बैंक में लेन देन करने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी डॉ. असित यादव के अनुसार, ऊमरी निवासी मनदीप सोनी पुत्र मूलचंद सोनी हर माह खाटूश्याम (जिला सीकर, राजस्थान) जाता था। वहां मिले आरोपितों ने उसे सरकारी योजना और प्राइवेट कंपनियों से लोन दिलाने का झांसा देकर मनदीप का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम, आधार और पैन कार्ड की कापी ले ली। बाद में बहाना कर उसके पांच-छह दोस्तों और रिश्तेदारों के बैंक खाते और दस्तावेज भी हासिल कर लिए।

    शंका होने पर फरियादी ने बैंक डिटेल्स निकलवाई तो लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ। यही स्थिति रिश्तेदारों के खातों में भी मिली। जिसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपित संजय उर्फ अनंत, राजेश उर्फ राज, राहुल सैनी निवासी सीकर राजस्थान, उमेश दूत निवासी झूंझनू राजस्थान, इश्तयाक खान निवासी जोधपुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।

    ऐसे करते थे फ्रॉड

    आरोपियों ने बताया कि महाराष्ट्र, मप्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में दलालों के जरिए लोगों से पांच-दस हजार रुपये में बैंक खाते खरीदते थे। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटार्शन, ओटीपी फ्राड और होटल बुकिंग फ्राड से प्राप्त रकम के लेन-देन में किया जाता था। अब तक जांच में करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन सामने आया है।

    यह भी पढ़ें- CM ऑफिस का कर्मचारी बन SDM से 2.95 लाख रुपये ठगे, महिला से बदसलूकी में निलंबित अधिकारी को ठग ने सजा कम कराने का दिया था झांसा

    कार, मोबाइल और लैपटॉप जब्त

    पुलिस ने आरोपितों के विभिन्न राज्यों में स्थित खातों को सीज कराते हुए एक लाख रुपये की राशि होल्ड कराई है। साथ ही एक अर्टिगा कार, आठ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक सिम कार्ड, एक कार्ड रीडर, चार पैन कार्ड, सात एटीएम कार्ड, एक पासबुक, चार आधार कार्ड और दो चेकबुक जब्त की गई हैं।