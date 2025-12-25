ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में होंगे शामिल, दो लाख करोड़ के उद्योगों का भूमिपूजन करेंगे

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार रात विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचे। यहां पर वह गुरुवार सुबह 11 बजे अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में शामिल होंगे। मेला मैदान पर आयोजित इस राज्यस्तरीय समारोह में गृहमंत्री शाह दो लाख करोड़ के उद्योगों का भूमिपूजन-शिलान्यास करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के मंत्रीगण-विधायक भी मंच पर मौजूद रहेंगे। एमपी ग्रोथ समिट में एक लाख लोगों की मौजूदगी का दावा है। इसमें 10 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, आशय पत्र व आवंटन पत्र भी दिए जाएंगे। समिट में देश के तीन हजार उद्योगपतियों की सहभागिता प्रस्तावित है।

गृहमंत्री अमित शाह समिट से पहले अटल जी के शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह का बाग में उनके निवास पर परिवार के सदस्यों से भेंट कर सकते हैं, साथ ही महाराज बाड़ा पर गोरखी परिसर में बनकर तैयार अटल म्यूजियम का लोकार्पण भी किए जाने का कार्यक्रम है।

यहां अटल जी से जुड़ी स्मृतियां संजोई गई हैं। कई फोटो गैलरियां यहां हैं। AI से वह कमरा भी बनाया गया, जहां से अटल जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण की स्थिति पर नजर रखी थी। समिट स्थल पर भी अटल जी की स्मृति में प्रदर्शनी लगाई गई है।