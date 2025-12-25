ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में होंगे शामिल, दो लाख करोड़ के उद्योगों का भूमिपूजन करेंगे
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार रात विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचे। यहां पर वह गुरुवार सुबह 11 बजे अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में शामिल होंगे। मेला मैदान पर आयोजित इस राज्यस्तरीय समारोह में गृहमंत्री शाह दो लाख करोड़ के उद्योगों का भूमिपूजन-शिलान्यास करेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के मंत्रीगण-विधायक भी मंच पर मौजूद रहेंगे। एमपी ग्रोथ समिट में एक लाख लोगों की मौजूदगी का दावा है। इसमें 10 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, आशय पत्र व आवंटन पत्र भी दिए जाएंगे। समिट में देश के तीन हजार उद्योगपतियों की सहभागिता प्रस्तावित है।
गृहमंत्री अमित शाह समिट से पहले अटल जी के शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह का बाग में उनके निवास पर परिवार के सदस्यों से भेंट कर सकते हैं, साथ ही महाराज बाड़ा पर गोरखी परिसर में बनकर तैयार अटल म्यूजियम का लोकार्पण भी किए जाने का कार्यक्रम है।
यहां अटल जी से जुड़ी स्मृतियां संजोई गई हैं। कई फोटो गैलरियां यहां हैं। AI से वह कमरा भी बनाया गया, जहां से अटल जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण की स्थिति पर नजर रखी थी। समिट स्थल पर भी अटल जी की स्मृति में प्रदर्शनी लगाई गई है।
एक लाख करोड़ के उद्योग, 60 हजार करोड़ की परियोजनाएं
- समिट के अवसर पर जिन उद्योग एवं विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा, उनमें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के एक लाख करोड़ के उद्योग, तथा ऊर्जा विभाग की 60,000 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं।
- प्रमुख उद्योगों में गौतम सोलर पावर प्रा. लि. (4,000 करोड़), एजीआइ ग्रीनपेक लि. (1,500 करोड़), जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. (1,200 करोड़), के. डब्ल्यू. इंजीनियरिंग (650 करोड़) एवं सात्विक एग्रो प्रोसेसर्स प्रा. लि. (300 करोड़) शामिल हैं।
- जिन भूमि आवंटन प्राप्त उद्योगों को आशय पत्र एवं आवंटन आदेशों का वितरण किया जाएगा, उनमें प्रमुख इकाइयां मैकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (3800 करोड़), श्याम सेल्स एंड पावर लिमिटेड (1250 करोड़) एवं ग्रीनवेट प्राइवेट लिमिटेड (300 करोड़) हैं।
समिट में मौजूद रहेंगे ये प्रमुख उद्योगपति
- अंशुमन सिंघानिया, चेयरमैन, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
- गौतम मोहनका, प्रबंध निदेशक, गौतम सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड।
- रिझु झुनझुनवाला, चेयरमैन, भीलवाड़ा समूह।
- नादिर गोदरेज, गोदरेज ग्रुप।
- अरुण गोयल, एलिक्जिर इंडस्ट्रीज।
- अनिल कुमार, प्रबंध निदेशक, ग्रीनको समूह।
