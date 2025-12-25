‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट’ : गृहमंत्री अमित शाह ने किया 2 लाख करोड़ की औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन-लोकार्पण, देखी प्रदर्शनी
ग्वालियर में 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उन्होंन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में गुरुवार को ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट – निवेश से रोजगार’ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के मंत्रीगण-विधायक भी मौजूद हैं।
कार्यक्रम के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमिपूजन-शिलान्यास किया। कार्यक्रम में निवेशकों को सिंगल क्लिक से औद्योगिक प्रोत्साहन राशि दी गई।
कार्यक्रम स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक प्रदर्शनी लगाई गई। गृहमंत्री अमित शाह व अन्य गणमान्य अतिथियों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में औद्योगिक विकास की गाथा भी शामिल है।
इस अवसर पर साइबर वित्तीय ई-अपराध पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में साइबर अपराध पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इसी कार्यक्रम के मंच से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ किया।
समिट में मौजूद ये प्रमुख उद्योगपति
- गौतम मोहनका, प्रबंध निदेशक, गौतम सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड।
- अंशुमन सिंघानिया, चेयरमैन, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
- नादिर गोदरेज, गोदरेज ग्रुप।
- रिझु झुनझुनवाला, चेयरमैन, भीलवाड़ा समूह।
- अरुण गोयल, एलिक्जिर इंडस्ट्रीज।
- अनिल कुमार, प्रबंध निदेशक, ग्रीनको समूह।
