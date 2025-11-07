विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ पहुंचीं खजुराहो, एयरपोर्ट पर स्वागत, गृहग्राम घुवारा में होगा तुलादान
विश्व कप विजेता बनने के बाद क्रांति गौड़ पहली बार खजुराहो पहुंचीं, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। छतरपुर और घुवारा में उनके स्वागत की विशेष तैयारी की गई। इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें सम्मानित किया और उनके पिता को पुलिस विभाग में बहाल करने की घोषणा की।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। विश्वकप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ शुक्रवार को पहली बार खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचीं। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान किसी ने क्रांति को तिरंगा ओढाया तो किसी ने गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। एयरपोर्ट पर क्रांति गौड़ के बड़े भाई मयंक ने कहा कि खुशी के पल हैं कि हमारी बहन विश्व विजेता बनकर छतरपुर आई है। घुवारा में स्वागत की तैयारी की गई है। खजुराहो एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद क्रांति गौड़ का काफिला छतरपुर के लिए रवाना हो गया। वह छतरपुर होते हुए घुवारा नगर पहुंचेगी। जहां स्थानीय लोगों ने उनके भव्य स्वागत की तैयारी की है।
अपनी लाड़ली बेटी के स्वागत के लिए पूरे छतरपुर और घुवारा में उत्साह का माहौल है। जगह-जगह क्रांति के स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं। इधर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, एसबीआई बगौता शाखा और एसीसी सीमेंट कार्यालय में उनका सम्मान होगा। इसके बाद कृष्णा यूनिवर्सिटी में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। वे गुलगंज, बड़ा मलहरा और अंत में अपने गृह नगर घुवारा पहुंचेंगी, जहां नगर पंचायत द्वारा तुलादान सहित भव्य स्वागत किया जाएगा।
रास्ते में गुलगंज में समर्थक उनका स्वागत करेंगे। वह चौपरिया सरकार मंदिर में दर्शन करेंगी। शाम तक क्रांति के घुवारा पहुंचने की संभावना है।
भोपाल में सीएम ने किया सम्मान
इससे पहले शुक्रवार सुबह राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रांति को स्मृति चिन्ह भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमें क्रांति जैसी प्रतिभाशाली बेटी पर गर्व है। उन्होंने घोषणा की कि क्रांति के पिता मुन्ना सिंह, जो वर्तमान में निलंबित हैं, उन्हें पुलिस विभाग में बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छतरपुर में स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि यहां क्रांति जैसी और भी खेल प्रतिभाएं उभर सकें।
