विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ पहुंचीं खजुराहो, एयरपोर्ट पर स्वागत, गृहग्राम घुवारा में होगा तुलादान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। विश्वकप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ शुक्रवार को पहली बार खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचीं। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान किसी ने क्रांति को तिरंगा ओढाया तो किसी ने गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। एयरपोर्ट पर क्रांति गौड़ के बड़े भाई मयंक ने कहा कि खुशी के पल हैं कि हमारी बहन विश्व विजेता बनकर छतरपुर आई है। घुवारा में स्वागत की तैयारी की गई है। खजुराहो एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद क्रांति गौड़ का काफिला छतरपुर के लिए रवाना हो गया। वह छतरपुर होते हुए घुवारा नगर पहुंचेगी। जहां स्थानीय लोगों ने उनके भव्य स्वागत की तैयारी की है।

