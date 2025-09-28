Language
    'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है', पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का विवादित वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    नरसिंहपुर जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नीर दावा कर रहे हैं कि आधा भोपाल उनसे डरता है और वे लोगों को मारते हैं। होटल विवाद के चलते नीर ने दो युवकों को घर बुलाकर पीटा और वीडियो बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे नीर प्रजापति का वीडियो वायरल।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नरसिंहपुर जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है और वह गली-गली जाकर अकेले लोगों को मारते हैं।

    इस विवादित बयान के साथ ही वीडियो में नगर के दो युवकों की सामूहिक पिटाई भी दिखाई दे रही है, जिससे पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

    होटल विवाद बना पिटाई का कारण

    पीड़ित दोनों युवक नगर में गौ सेवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय हैं। जानकारी के अनुसार इन युवकों का होटल में नीर प्रजापति के चचेरे भाई अमित प्रजापति उर्फ अम्मू के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद को निपटाने के बहाने नीर और उनके परिजनों ने दोनों युवकों को अपने घर बुलाया।

    घर पहुंचने पर कर दी पिटाई

    घर पहुंचने पर युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई और उनके अपमानजनक वीडियो भी बनाए गए। यह वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

