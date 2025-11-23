सागर में बस ने मारी बाइक को टक्कर, एक ही परिवार के चार किशोरों की मौत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के तहत रविवार को सुबह हृदय विदारक घटना सामने आई। रहली- देवरी मार्ग पर अनंतपुरा के पास रविवार सुबह साढ़े सात बजे के करीब बस ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार चार किशोरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अनंतपुरा गांव के एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे भैंस गुमने के बाद उसे तलाशने के लिए अनंतपुरा से पास के ही बरखेरा गांव जा रहे थे। घटना के बाद से अनंतपुरा गांव में मातम पसरा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक रहली के सिमरिया गांव से दमोह के लिए सुबह के समय बस क्रमांक सीजी 18 एम 3199 जाती है। यह बस रोज की तरह रविवार को भी सिमरिया से दमोह के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अनंतपुरा गांव के पास यह सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 17 वर्षीय उमेश पाल, 16 वर्षीय कृसु पाल, 15 वर्षीय शिवम पाल व 16 वर्षीय सत्यम पाल हवा में उछल गए। यह लोग सड़क किनारे पड़े पत्थरों से जा टकराए, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई।