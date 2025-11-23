Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सागर में बस ने मारी बाइक को टक्कर, एक ही परिवार के चार किशोरों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के चार किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये किशोर अपनी खोई हुई भैंस को ढूंढने के लिए जा रहे थे। घटना अनंतपुरा गांव के पास हुई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के तहत रविवार को सुबह हृदय विदारक घटना सामने आई। रहली- देवरी मार्ग पर अनंतपुरा के पास रविवार सुबह साढ़े सात बजे के करीब बस ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार चार किशोरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अनंतपुरा गांव के एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे भैंस गुमने के बाद उसे तलाशने के लिए अनंतपुरा से पास के ही बरखेरा गांव जा रहे थे। घटना के बाद से अनंतपुरा गांव में मातम पसरा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक रहली के सिमरिया गांव से दमोह के लिए सुबह के समय बस क्रमांक सीजी 18 एम 3199 जाती है। यह बस रोज की तरह रविवार को भी सिमरिया से दमोह के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अनंतपुरा गांव के पास यह सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 17 वर्षीय उमेश पाल, 16 वर्षीय कृसु पाल, 15 वर्षीय शिवम पाल व 16 वर्षीय सत्यम पाल हवा में उछल गए। यह लोग सड़क किनारे पड़े पत्थरों से जा टकराए, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    sgr accident crowd 2154

    गांववालों का कहना है कि सड़क किनारे खेत वालों ने खखरी बनाने के लिए सड़क पर पत्थर डाल रखे हैं। इससे सड़क बहुत संकरी हो गई। इसी वजह से बस व बाइक में भिड़ते हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही रहली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    यह भी पढ़ें- उमरिया में खजुराहो जा रहे यात्रियों का वाहन खड़े ट्रक से भिड़ा, बुजुर्ग महिला की मौत, डेढ़ दर्जन लोग घायल

    गांव में मातम पसरा

    एक ही परिवार के चार किशोरों की मौत होने की वजह से हादसे के बाद अनंतपुरा गांव में मातम पसरा है। यहां मृतक के स्वजनों का रो-रोककर बुरा हाल है। उनका कहना है कि भैंस चोरी होने के बाद उसके बरखेरा गांवों में होने की सूचना मिली थी। उसी के बाद चारों सदस्य वहां जा रहे थे, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया।