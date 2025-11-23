Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उमरिया में खजुराहो जा रहे यात्रियों का वाहन खड़े ट्रक से भिड़ा, बुजुर्ग महिला की मौत, डेढ़ दर्जन लोग घायल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। खजुराहो जा रहे यात्रियों से भरी एक गाड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे में तूफान वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में रविवार तड़के बरम बाबा के पास नेशनल हाईवे-43 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 5:30 बजे खजुराहो जा रहे यात्रियों से भरा तूफान वाहन (फोर व्हीलर) सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब डेढ़ दर्जन यात्री घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर इतनी तेज थी कि तूफान वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही 108 सेवा के जिला प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर तीन एंबुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचीं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय उमरिया रेफर किया गया।

    सूत्रों के मुताबिक घायलों में एक व्यक्ति की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिसे डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। घटना स्थल जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य में जुट गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल से आए यात्री खजुराहो की ओर जा रहे थे, तभी बरम बाबा के पास खड़े ट्रक से वाहन की सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।