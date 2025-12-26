सीहोर के स्कूल में शर्मनाक हरकत... बच्चों को अर्धनग्न कर घुमाया, तिलक-कलावे पर लगाई रोक, लगा 1 लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित सेंट एंजेलास स्कूल में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि मासूमों को अर्धनग्न कर प्रताड़ित किय ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जताखेड़ा स्थित सेंट एंजेलास स्कूल में छोटे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में मासूम बच्चों को अर्धनग्न कर प्रताड़ित किया गया। इसकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित होते ही शुक्रवार को अभिभावकों और हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी संजय तोमर ने शिकायत सही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
स्कूल के प्रिंसिपल समरीन खान पर छात्रों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी है। आरोप है कि बच्चों के हाथों में कलावा व माथे पर तिलक होने पर वह क्रोधित हो जाते हैं। पालकों ने स्कूल की मान्यता रद करने की मांग उठाई। बच्चों ने बताया कि उन्हें प्रिंसिपल समरीन खान और शिक्षक शिबू खान द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। कुछ दिनों पहले उनके कपड़े उतरवाकर घुमाया गया और मुर्गा बनाकर सजा दी गई।
डीईओ जांच करने पहुंचे स्कूल
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) संजय सिंह तोमर का कहना है कि वह मौके पर जांच करने पहुंचे। बच्चों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर शिकायत सही पाई गई। सीएसपी डॉ. अभिनंदना शर्मा का कहना है बच्चों व पालकों ने शिकायत की है, जिसकी जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इधर पूरे प्रकरण में जनसंपर्क विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले घटना को असत्य बताते हुए संदेश जारी किया गया था, लेकिन डीईओ की जांच के बाद तथ्य सामने आए और स्कूल पर कार्रवाई हुई।
