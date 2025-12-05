सागर में पार्षद नईम की संदिग्ध हालात में मौत, 67 की उम्र में 23 साल की युवती से किया था निकाह, तनावपूर्ण था रिश्ता
सागर शहर में पार्षद नईम खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। भाजप ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर शहर के लाजपतपुरा वार्ड से पार्षद 67 वर्षीय नईम खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। परिवार के लोग उन्हें अचेत अवस्था में पहले एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। जहां डाक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पार्षद की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। इसके चलते पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुवार सुबह पार्षद नईम खान घर पर अचेत अवस्था में मिले थे। परिजन घबराहट में उन्हें लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
पिछले दिनों किया था दूसरा निकाह
गौरतलब है कि पार्षद नईम खान को डेढ़ महीने पहले ही महिला संबंधी अपराध और गंभीर आरोपों के चलते भाजपा ने उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। नईम खान ने हाल ही में सदर क्षेत्र में रहने वाली एक 23-24 साल की एक युवती से शादी की थी। खास बात यह है कि शादी से पहले इसी युवती ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे।
यह भी पढ़ें- भोपाल मेट्रो का लोकार्पण जल्द, पहले सप्ताह मुफ्त सफर कर सकेंगे यात्री, जान लें किराया दरें
इसके बाद उन्होंने उस युवती से निकाह कर लिया, लेकिन इसके बाद युवती द्वारा थाने में लगातार पति द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप लगाते हुए शिकायतें की जा रही थी। इन विवादों के बीच हुई इस शादी और अब अचानक हुई मौत ने मामले को पेचीदा बना दिया है। नईम की मौत की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
स्वजन ने की जांच की मांग
पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं उनके पिता अब्दुल सगीर खान ने बेटे की मौत के बाद पुलिस से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं यह चर्चा भी रही कि पार्षद की मौत के बाद उनकी पत्नी से घर का ताला तोड़ने का प्रयास भी किया। उन्हें उनकी पत्नी रेहाना की भूमिका को संदिग्ध बताया है और पार्षद के वर्तमान निवास को तुरंत सील कर जांच कराने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।