सागर में पार्षद नईम की संदिग्ध हालात में मौत, 67 की उम्र में 23 साल की युवती से किया था निकाह, तनावपूर्ण था रिश्ता

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर शहर के लाजपतपुरा वार्ड से पार्षद 67 वर्षीय नईम खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। परिवार के लोग उन्हें अचेत अवस्था में पहले एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। जहां डाक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पार्षद की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। इसके चलते पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुवार सुबह पार्षद नईम खान घर पर अचेत अवस्था में मिले थे। परिजन घबराहट में उन्हें लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पिछले दिनों किया था दूसरा निकाह गौरतलब है कि पार्षद नईम खान को डेढ़ महीने पहले ही महिला संबंधी अपराध और गंभीर आरोपों के चलते भाजपा ने उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। नईम खान ने हाल ही में सदर क्षेत्र में रहने वाली एक 23-24 साल की एक युवती से शादी की थी। खास बात यह है कि शादी से पहले इसी युवती ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे।