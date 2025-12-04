भोपाल मेट्रो का लोकार्पण जल्द, पहले सप्ताह मुफ्त सफर कर सकेंगे यात्री, जान लें किराया दरें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल सेवा अब जल्द ही हकीकत बनने वाली है। एमपी मेट्रो ने गुरुवार को भोपाल मेट्रो का किराया घोषित कर दिया है। मेट्रो संचालन की अनुमति कमिश्नर आफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (CMRS) से मिलने के बाद अब लोकार्पण की तारीख का इंतजार है। मेट्रो इंजीनियर अरविंद सोनी के मुताबिक शासन को 13 दिसंबर का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। तारीख मिलते ही औपचारिक उद्घाटन की घोषणा कर दी जाएगी।

सुखद व तीव्र यात्रा का अनुभव मिलेगा सुभाष नगर से एम्स तक 7.5 किमी के इस कारिडोर पर मेट्रो की शुरुआत से भोपाल की यातायात व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। राजधानीवासियों को जाम से राहत मिलेगी और तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन का अनुभव मिलेगा। सीएमआरएस की मंजूरी के बाद अब पूरा शहर सिर्फ उद्घाटन की तारीख का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय से तारीख तय होगी, भोपाल मेट्रो का नया सफर शुरू होगा।

पहले सप्ताह फ्री यात्रा भोपाल मेट्रो में पहले सप्ताह सभी यात्रियों को बिना टिकट फ्री सफर का मौका मिलेगा। इस दौरान बेस फेयर पर 100 प्रतिशत छूट लागू रहेगी। इसके बाद यात्रियों को किराए में विभिन्न चरणों में छूट दी जाएगी। चूंकि फिलहाल फेयर कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इस कारण बेस फेयर में महिला, स्टूडेंट्स, सिनीयर सिटीजन के लिए स्कीम तय नहीं हुई है। मेट्रो के अधिकारी बताते हैं कि बेस फेयर इंदौर मेट्रो की तरह रखा जाएगा।