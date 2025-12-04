भोपाल मेट्रो का लोकार्पण जल्द, पहले सप्ताह मुफ्त सफर कर सकेंगे यात्री, जान लें किराया दरें
भोपाल मेट्रो का इंतजार खत्म होने वाला है, किराया घोषित हो गया है। लोकार्पण की तारीख का इंतजार है, जिसके बाद शहरवासी मेट्रो में सफर कर सकेंगे। पहले सप् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल सेवा अब जल्द ही हकीकत बनने वाली है। एमपी मेट्रो ने गुरुवार को भोपाल मेट्रो का किराया घोषित कर दिया है। मेट्रो संचालन की अनुमति कमिश्नर आफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (CMRS) से मिलने के बाद अब लोकार्पण की तारीख का इंतजार है। मेट्रो इंजीनियर अरविंद सोनी के मुताबिक शासन को 13 दिसंबर का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। तारीख मिलते ही औपचारिक उद्घाटन की घोषणा कर दी जाएगी।
सुखद व तीव्र यात्रा का अनुभव मिलेगा
सुभाष नगर से एम्स तक 7.5 किमी के इस कारिडोर पर मेट्रो की शुरुआत से भोपाल की यातायात व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। राजधानीवासियों को जाम से राहत मिलेगी और तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन का अनुभव मिलेगा। सीएमआरएस की मंजूरी के बाद अब पूरा शहर सिर्फ उद्घाटन की तारीख का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय से तारीख तय होगी, भोपाल मेट्रो का नया सफर शुरू होगा।
पहले सप्ताह फ्री यात्रा
भोपाल मेट्रो में पहले सप्ताह सभी यात्रियों को बिना टिकट फ्री सफर का मौका मिलेगा। इस दौरान बेस फेयर पर 100 प्रतिशत छूट लागू रहेगी। इसके बाद यात्रियों को किराए में विभिन्न चरणों में छूट दी जाएगी। चूंकि फिलहाल फेयर कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इस कारण बेस फेयर में महिला, स्टूडेंट्स, सिनीयर सिटीजन के लिए स्कीम तय नहीं हुई है। मेट्रो के अधिकारी बताते हैं कि बेस फेयर इंदौर मेट्रो की तरह रखा जाएगा।
यह भी पढ़ें- Bhopal Metro: सीआरएमस ने किया मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण, एंट्री-एग्जिट के कामों पर अटकी कमिश्नर की निगाहें
यह होगा किराया
एमपी मेट्रो ने फिलहाल 7.5 किमी के प्रायोरिटी कारिडोर के लिए किराया तय किया है। यह किराया संचालन शुरू होते ही लागू होगा। यह आरेंज लाइन कारिडोर के 30 स्टेशनों के लिए निर्धारित दरों का हिस्सा है, हालांकि शुरुआत में सिर्फ प्रायोरिटी कारिडोर पर ही सेवा उपलब्ध होगी।
न्यूनतम किराया: 20 रुपये
अधिकतम किराया: 50 रुपये
स्टेशनों के हिसाब से ऐसे लगेगा किराया
- यदि कोई यात्री शुरुआती स्टेशन से अगले दो स्टेशन तक जाता है, तो उसे 20 रुपये देने होंगे।
- यदि यात्री तीन से पांच स्टेशन तक जाता है, तो किराया 30 रुपये होगा।
- गे की स्टेशनों के लिए इसी पैमाने पर किराया लागू किया जाएगा।
हर 30 मिनट में मिलेगी मेट्रो
- प्रायोरिटी कारिडोर पर मेट्रो सेवा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
- हर 30 मिनट में एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेगी।
- सुभाष नगर से एम्स और एम्स से सुभाष नगर तक कुल 50 फेरे लगाए जाएंगे । दोनों दिशाओं में 25-25 फेरे चलेंगे।
- शुरुआत में तीन कोच सेट से संचालन होगा, जिसमें प्रत्येक सेट में तीन डिब्बे होंगे।
ट्रायल रन जारी
फिलहाल भोपाल मेट्रो का ट्रायल रन लगातार जारी है। इस ट्रायल को बिल्कुल वास्तविक परिस्थितियों जैसा बनाया गया है। स्टाफ टिकट खरीदता है। लगेज की जांच होती है। यात्री प्रतीक्षा करते हैं। मेट्रो आगमन के बाद यात्री चढ़कर अगले स्टेशन तक यात्रा करते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए मेट्रो संचालन में कोई तकनीकी या प्रबंधन संबंधी कमी न रहे, इसका परीक्षण किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।