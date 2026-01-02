भोपाल पहुंचे RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, दो दिन में चार सम्मेलनों को करेंगे संबोधित, युवाओं व प्रबुद्धजन से संवाद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भोपाल में दो दिवसीय प्रवास पर हैं। वे संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चार प्रमुख कार्यक्रमों क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार सुबह भोपाल पहुंचे। वह दो दिन तक यहां रहेंगे। सरसंघचालक के इस दो दिवसीय प्रवास के दौरान कुल चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होंगे।
सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रांत स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में डॉ. मोहन भागवत का युवाओं से संवाद का कार्यक्रम है, जिसमें वह मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, एआई जैसी तकनीक के समय में सामाजिक मूल्यों से संतुलन, वैश्विक परिस्थितियों में देश के युवाओं की भूमिका और स्वदेशी जैसी विषयों पर बात कर सकते हैं। इसमें क्षेत्र विशेष में उपलब्धि वाले मध्य भारत प्रांत के युवाओं को बुलाया गया है।
दूसरा आयोजन प्रमुख जन सम्मेलन होगा, जिसमें भोपाल विभाग के 1500 प्रमुख जन सम्मिलित होंगे। यहां डा. मोहन भागवत का व्याख्यान होगा। प्रश्नोत्तर का सत्र नहीं रखा गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले संस्था प्रमुख सम्मिलित होंगे।
अगले दिन यानी शनिवार सुबह 9:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सामाजिक सद्भाव सम्मेलन होगा, जिसमें विभिन्न समाज के लोग रहेंगे। वह शाम को भोपाल स्टेशन के पास केशव नीडम में शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें भोपाल की महिलाएं सम्मिलित होंगी। इन आयोजनों में दो बड़ी बातें हैं। एक तो यह कि उन्हें बुलाया गया है जो आरएसएस के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक नहीं हैं। दूसरा, शक्ति सम्मेलन में 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को आमंत्रित किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।