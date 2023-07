Madhya Pradesh: पत्नी ने गुटखा खाने के लिए पति को नहीं दिए पैसे, बुजुर्ग ने सब्जी काटने वाले चाकू से की हत्या

Ratlam Crime News मध्य प्रदेश (MP Crime News) के रतलाम में पत्नी ने अपने पति को गुटखा खाने के लिए पैसे नहीं दिए तो उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के बेटे कमलेश मांजी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसके पिता राजकुमार को शराब पीने की लत थी।

पत्नी ने गुटखा खाने के लिए पति को नहीं दिए पैसे, बुजुर्ग ने सब्जी काटने वाले चाकू से की हत्या

रतलाम, नई दुनिया/जागरण डेस्क। Ratlam Crime News: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी ने अपनी ही पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पीड़िता का कसूर बस इतना था कि वो अपने पति को गुटखा खाने के लिए पैसे नहीं दे रही थी। मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के बेटे कमलेश मांजी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसके पिता राजकुमार को शराब पीने की लत थी। वह रेलवे से सेवानिवृत्त होने के बाद घर पर ही रहते हैं। 30 जून को हुई वारदात औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस के अनुसार, 30 जून की शाम करीब पांच बजे उसके पिता राजकुमार शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ गालीगलौच करने लगा। इस दौरान उसने अपनी पत्नी से गुटखा खाने के लिए पैसे मांगे। जब पत्नी ने पैसे देने से इनकार किया तो उसका पति गुस्से में आ गया और किचन से सब्जी काटने का चाकू लेकर अपनी पत्नी के सीने पर वार करने लगा। इस बीच पीड़िता महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुन पड़ोसी विक्की उर्फ उमेश वर्मा और शुभम की दादी मौके पर पहुंचे और तुरंत सुरभि को रेलवे अस्पताल लेकर पहंचे। ज्यादा खून बहने के कारण अस्पताल में ही महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार करने के बाद घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिया है। गुस्सैल स्वभाव का राजकुमार औद्योगिक क्षेत्र थाना टीआइ राजेंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपी पति राजकुमार काफी गु्स्से वाला था, जिसके कारण घर में विवाद होता रहता था। नशे में आदी आरोपी राजकुमार रेलवे में चीफ टीएनसी के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। पत्नी की हत्या के बाद भी आरोपी पति के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी। टीआइ ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम शनिवार को कराया जाएगा।

