Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP के खंडेरा मंदिर में लगे मेले में एक तरफ झुक गया झूला, मच गई चीख-पुकार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:09 AM (IST)

    रायसेन के खंडेरा मंदिर मेले में शनिवार को एक झूला कुंदा टूटने से तिरछा हो गया जिससे अफरा-तफरी मच गई। झूले में बैठे बच्चों समेत सभी लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। देवनगर थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में किसी को चोट नहीं आई है। हादसे के बाद झूले को मेले से हटा दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खंडेड़ मेले में लगा झूला झुकने से मचा हाहाकार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रायसेन के प्रसिद्ध खंडेरा मंदिर में लगे मेले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। शनिवार को एक झूला अचानक एक तरफ झुक गया। इस घटना से झूले में बैठे बच्चों सहित लोगों में चीख-पुकार मच गई, यह गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर मौजूद पुलिस बल और स्थानीय लोगों ने तुरंत झूले पर चढ़कर सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा। इस त्वरित बचाव अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया।

    कुंदा टूटने से तिरछा हो गया झूला

    देवनगर थाना प्रभारी हरिओम अस्थाया ने बताया कि पैरों से चलने वाला झूला था, जो एक कुंदा टूटने के कारण एक तरफ तिरछा हो गया था। उन्होंने पुष्टि की कि झूले में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को खरोंच तक नहीं आई है।

    हादसे के बाद मेले से हटाया गया झूला

    हादसे के बाद मेले से झूले को पूरी तरह हटा दिया गया है। घटना के अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। बता दें कि नवरात्र के अवसर पर खंडेरा मंदिर परिसर में दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं, और इस दौरान परिसर में झूले सहित कई दुकानें लगी हुई हैं।

    यह भी पढ़ें- 'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है', पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का विवादित वीडियो वायरल