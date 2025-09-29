MP के खंडेरा मंदिर में लगे मेले में एक तरफ झुक गया झूला, मच गई चीख-पुकार

रायसेन के खंडेरा मंदिर मेले में शनिवार को एक झूला कुंदा टूटने से तिरछा हो गया जिससे अफरा-तफरी मच गई। झूले में बैठे बच्चों समेत सभी लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। देवनगर थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में किसी को चोट नहीं आई है। हादसे के बाद झूले को मेले से हटा दिया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रायसेन के प्रसिद्ध खंडेरा मंदिर में लगे मेले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। शनिवार को एक झूला अचानक एक तरफ झुक गया। इस घटना से झूले में बैठे बच्चों सहित लोगों में चीख-पुकार मच गई, यह गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई।

मौके पर मौजूद पुलिस बल और स्थानीय लोगों ने तुरंत झूले पर चढ़कर सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा। इस त्वरित बचाव अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया। कुंदा टूटने से तिरछा हो गया झूला देवनगर थाना प्रभारी हरिओम अस्थाया ने बताया कि पैरों से चलने वाला झूला था, जो एक कुंदा टूटने के कारण एक तरफ तिरछा हो गया था। उन्होंने पुष्टि की कि झूले में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को खरोंच तक नहीं आई है।