MP में राहुल गांधी का कांग्रेस नेताओं को सख्त संदेश, गुटबाजी और 'एकला चलो' नहीं चलेगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पचमढ़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के बहाने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं को सख्त संदेश दे गए कि गुटबाजी और 'एकला चलो' नहीं चलेगा। एकजुटता, समन्वय बनाने के साथ सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाएं। जो नया नेतृत्व तैयार हो रहा है, वह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी न करे। विधानसभा चुनाव में अभी समय है इसलिए जिला अध्यक्ष दो साल में बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करें, फिर मिशन-2028 (विधानसभा चुनाव) की तैयारी होगी।

गुटबाजी से समस्या दरअसल, केंद्रीय संगठन तक भी यह बात पहुंचती है कि प्रदेश में कांग्रेस अलग-अलग धड़ों में बंटी है और वरिष्ठ नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं। नई टीम को काम करने में असुविधा हो रही है। हाल ही में इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम का एक प्रकार से जिला कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने की बात सामने आई। उन्हें लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किए जाने का ऑडियो भी बहुप्रसारित हुआ।

जिलाध्यक्षों को भी नसीहत यही कारण है कि राहुल गांधी ने समन्वय बनाकर सामूहिक निर्णय पर जोर दिया। उन्होंने जिला अध्यक्षों को भी साफ कर दिया कि आपको अधिकार संपन्न तो बना रहे हैं पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रदेश से लेकर ब्लाक स्तर तक एक दिशा में काम हो, तभी परिणाम आएंगे।