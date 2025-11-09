राहुल गांधी बोले- SIR वोट चोरी को कवर अप करने की कोशिश, पचमढ़ी में की जंगल सफारी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पचमढ़ी में वोट चोरी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे संविधान पर हमला बताया और कहा कि इसके सबूत उनके पास हैं। राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी का आनंद लिया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को पचमढ़ी में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर मुखर हुए। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर वोट चोरी हो रही है। हरियाणा में वोट चोरी कैसे हुई, उसके आंकड़े मैंने प्रेस कांफ्रेंस में पेश किए थे। हर आठ में से एक वोट चोरी हुआ और उस डेटा को देखने के बाद मेरी सोच है कि वोट चोरी का यही काम मध्य प्रदेश हुआ है, यही महाराष्ट्र में हुआ और यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ है।
बीजेपी-चुनाव आयोग की मिलीभगत
राहुल ने कहा कि यह (वोट चोरी) बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। हमारे पास इसके और भी सबूत हैं और हम उन्हें आहिस्ते-आहिस्ते सार्वजनिक करेंगे। अभी तक जो दिखाया है, वह तो केवल थोड़ा हिस्सा है। राहुल ने कहा कि मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको कवर अप करने की कोशिश है।
यह संविधान पर प्रहार
वोट चोरी को संस्थागत रूप देने की कोशिश की जा रही है। यह लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर सीधा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। साझेदारी बनाकर ये लोग भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
जंगल सफारी का लिया आंनद
राहुल गांधी रविवार सुबह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ देखने के लिए नीम घाम में जंगल सफारी करने पहुंचे। पनारपानी गेट पर पहुंचकर वे अपने काफिले से उतरकर सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल में चलने वाली जिप्सी में बैठे और सफारी का आनंद लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कुछ अन्य नेता उनके साथ रहे। हिल स्टेशन पचमढ़ी में राहुल गांधी ने प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठाया।
महात्मा गांधी की प्रतिमा को किया नमन
राहुल गांधी ने आज पचमढ़ी से रवाना होने से पहले गांधी चौक पहुंचकर पूज्य महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद शहर वासियों से मुलाकात की। वहां से हेलीपैड पहुंच कर हैलिकाप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो गए।
