राहुल गांधी बोले- SIR वोट चोरी को कवर अप करने की कोशिश, पचमढ़ी में की जंगल सफारी 

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को पचमढ़ी में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर मुखर हुए। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर वोट चोरी हो रही है। हरियाणा में वोट चोरी कैसे हुई, उसके आंकड़े मैंने प्रेस कांफ्रेंस में पेश किए थे। हर आठ में से एक वोट चोरी हुआ और उस डेटा को देखने के बाद मेरी सोच है कि वोट चोरी का यही काम मध्य प्रदेश हुआ है, यही महाराष्ट्र में हुआ और यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ है।

बीजेपी-चुनाव आयोग की मिलीभगत राहुल ने कहा कि यह (वोट चोरी) बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। हमारे पास इसके और भी सबूत हैं और हम उन्हें आहिस्ते-आहिस्ते सार्वजनिक करेंगे। अभी तक जो दिखाया है, वह तो केवल थोड़ा हिस्सा है। राहुल ने कहा कि मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको कवर अप करने की कोशिश है।