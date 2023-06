तीन तलाक, समान नागरिक संहिता और तुष्टिकरण की राजनीति.... भोपाल में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी

भोपाल, जागरण डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। भोपाल में उन्होंने 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) का विपक्ष सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है।

पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता पर दो टूक बयान देते हुए कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष यूसीसी का इस्तेमाल कर रहा है। आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है...सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है।भाजपा मुसलमानों के पास जाकर उनके भ्रम को दूर करेगी।

