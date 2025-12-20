भोपाल में कांट्रेक्टर ने लगाई फांसी, ऑनलाइन बेटिंग एप के जाल में फंसकर हार गया था 30 लाख रुपये

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ऑनलाइन एविएटर बेटिंग एप के जाल में फंसकर कर्ज में डूबे एक कांट्रेक्टर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वह लंबे समय से ऑनलाइन दांव लगा रहा था और इसका आदी हो चुका था। धीरे-धीरे उसने अपनी जमा-पूंजी गंवा दी। साथ ही कई लोगों से रुपये उधार लेकर कर्ज के दलदल में भी फंस गया।

बुधवार सुबह इसी बात से परेशान होकर वह अपने घर से निकला था। अनहोनी की शंका में उसके स्वजनों ने उसे दिनभर कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोस्त भी लगातार तलाश करते रहे। वहीं गुरुवार सुबह मिनाल शापिंग स्ट्रीट स्थित उसके आफिस में कालोनी के गार्ड ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा।

मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने ऑनलाइन गेमिंग और कर्ज में डूबने से खुदकुशी की बात लिखी है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर जांच के लिए भेजा है। हालांकि जिस ऑफिस में उसका शव मिला था, उसका दरवाजा खुला पाए जाने के कारण पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

रेलवे-पीडब्ल्यूडी के कांट्रेक्ट लेता था पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय शिवान गुप्ता शारदा नगर में रहता था और पेशे से कांट्रेक्टर था। वह सिविल, रेलवे और पीडब्ल्यूडी के ठेके लेता था। उसने अपने रिश्ते के भाई आदर्श के साथ मिनाल शापिंग स्ट्रीट के पास किराये से ऑफिस लिया था। शिवान लंबे समय से ऑनलाइन एविएटर बेटिंग एप पर दांव लगा रहा था। वह करीब 30 लाख रुपये एप पर हार चुका था।

इसके लिए उसने कई रिश्तेदारों से भी कर्ज लिया था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे वह घर से निकला था। उसके दोस्त और स्वजनों ने दिन में कई बार फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वे रात में भी करीबी रिश्तेदारों के घरों में भी तलाश करते रहे। उधर गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट स्थित ऑफिस में गार्ड ने उनका शव फांसी के फंदे पर लटका देखकर पुलिस को सूचना दी।