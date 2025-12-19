विदिशा में प्रेम विवाह करने वाली बेटी को परिवार ने माना मृत, जीते-जी निकाली शव यात्रा, भाई बोला- यह हमारे अरमानों की अर्थी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे विदिशा शहर में एक प्रेम विवाह को लेकर परिवार का बेहद कठोर और चौंकाने वाला रवैया सामने आया है। माता-पिता और स्वजनों की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर एक युवती को उसके ही परिवार ने सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को परिजनों ने शहर में उसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और श्मशान घाट पहुंचकर आटे से बनाए गए पुतले का दहन किया।

