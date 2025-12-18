MP में अपराध जांच की बढ़ेगी गति, पुलिस को मिलीं आधुनिक खूबियों से लैस 57 मोबाइल फोरेंसिक वैन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में अपराध अनुसंधान और साक्ष्य संकलन अब और तेज व वैज्ञानिक ढंग से होगा। प्रदेश पुलिस को 57 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल में पुलिस मुख्यालय से 14 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले चरण में भोपाल और इंदौर को चार-चार, जबकि जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, रतलाम, उज्जैन और सागर को एक-एक वैन आवंटित की गई है। शेष वैन नए वर्ष में अन्य जिलों को उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदेश में सीन ऑफ क्राइम की त्वरित, सटीक और वैज्ञानिक जांच में मील का पत्थर साबित होंगी। इससे अपराधों के शीघ्र खुलासे, दोष सिद्धि दर में बढ़ोतरी और नागरिकों के सुरक्षा भरोसे को मजबूती मिलेगी। यह पहल फोरेंसिक-आधारित विवेचना को नई दिशा देगी।