राजा राम मोहन राय को 'अंग्रेजों का दलाल' कहने वाले MP के उच्च शिक्षा मंत्री अपने बयान से पलटे, मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने उस बयान से पीछे हट गए हैं, जिसमें उन्होंने समाज सुधारक राजा राममोहन राय को 'अंग्रेजों का दलाल' कहा था। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। मामला तूल पकड़ता देख उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने रविवार को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परमार ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 'कल (शनिवार को) आगर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में उनके जीवन पर बोलते समय संदर्भों के क्रम में मुझसे गलती से राजा राममोहन राय के बारे में गलत शब्द निकल गए। इसके लिए मुझे अत्यंत दुख है और मैं प्रायश्चित करता हूं। राजा राममोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। त्रुटिवश यह बयान मेरे मुंह से निकल गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।'