Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MP के नए प्रमुख सचिव होंगे एम सेलवेंद्रन, विवादों में घिरे संतोष वर्मा समेत 5 IAS अफसरों का प्रमोशन रोका

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    मध्यप्रदेश में नए साल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। 1 जनवरी 2026 से एम. सेलवेंद्रन प्रदेश के प्रमुख सचिव होंगे। 2010 बैच के कई अधिकारी सचिव बनेंगे, ...और पढ़ें

    Hero Image

    अधिकारियों की पदोन्नति (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के प्रशासनिक महकमे में नए साल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 2002 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. सेलवेंद्रन को 1 जनवरी 2026 से प्रदेश का प्रमुख सचिव नियुक्त किया जाएगा। वहीं 2010 बैच के कई वरिष्ठ अधिकारियों को सचिव पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हालांकि विवादों और जांच के घेरे में आए पांच अधिकारियों का प्रमोशन फिलहाल रोक दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुमोदन के बाद पदोन्नति के आदेश तैयार कर लिए हैं। इनमें उज्जैन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आशीष सिंह, आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह समेत 2010 बैच के अधिकारी सचिव बनाए जाएंगे।

    इन अधिकारियों का प्रमोशन फिलहाल रुका

    ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी के मामले में घिरे संतोष वर्मा, साथ ही जांच का सामना कर रहे पवन जैन, तरुण भटनागर, ऋषि गर्ग और अनुराग चौधरी को इस सूची में पदोन्नति नहीं दी गई है। विभागीय स्तर पर इन मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।

    कौन-कौन बनेगा सचिव?

    पदोन्नति सूची में 2010 बैच के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनमें जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना, आयुक्त कोष एवं लेखा भास्कर लक्षकार, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा, आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी, आयुक्त पंचायतराज छोटे सिंह, अपर आयुक्त ग्वालियर सपना निगम, संचालक स्वास्थ्य दिनेश श्रीवास्तव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन, अपर सचिव श्रम बसंत कुर्रे, अपर सचिव मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बालिंबे, अपर सचिव नगरीय विकास शीलेंद्र सिंह और आयुक्त चंबल सुरेश कुमार शामिल हैं।

    इसके अलावा 2013 बैच के अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नति दी जाएगी।

    पुलिस विभाग में भी बड़े प्रमोशन

    पुलिस महकमे में भी 1 जनवरी 2026 से अहम बदलाव होंगे। एडीजी अजाक आशुतोष राय को स्पेशल डीजी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा एडीजी बनेंगे। इसके साथ ही तीन डीआईजी को आईजी और 16 एसपी को डीआईजी पद पर पदोन्नति मिलेगी। गृह विभाग की औपचारिक सूची देर शाम तक जारी होने की संभावना है।