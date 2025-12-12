मोहन सरकार के दो साल : सीएम की उपलब्धियों पर विपक्ष का पलटवार, पटवारी बोले- कर्ज बढ़ा, कुपोषण बढ़ा, फिर कैसा विकास?

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने दो नहीं, बल्कि 22 साल का हिसाब मांगा। पूछे तीखे सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा कि विकास की जब इतनी गंगा बहने का दावा किया जा रहा है तो फिर शिक्षा के मंदिर स्कूल और कालेजों में शिक्षक क्यों नहीं हैं? अस्पताल डाक्टर और संसाधन विहीन क्यों बने हुए हैं? कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल क्यों है? अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग पर अत्याचार की घटनाएं थमने के स्थान पर क्यों बढ़ती जा रही हैं? युवा के हाथों को काम क्यों नहीं है और किसान किस बात के लिए आंदोलित हैं?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्ज बढ़ रहा, जंगल साफ हो रहे राजधानी में लिंक रोड-1 पर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकारवार्ता में दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश पर चार लाख 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। एक पेड़ मां के नाम का भावनात्मक नारा देकर पौधरोपण की बात होती है, लेकिन सिंगरौली में छह लाख पेड़ काटकर पूरा जंगल किसके लिए साफ किया जा रहा है।