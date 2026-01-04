Language
    MP में शीतलहर का असर : भोपाल-श्योपुर में 9:30 बजे बाद लगेंगे स्कूल, ग्वालियर में 8वीं तक दो दिन की छुट्टी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:24 PM (IST)

    मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूलों की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है। वहीं कुछ जगह अवकाश की घोषणा भी की गई है।

    भोपाल में बदला स्कूलों का समय

    राजधानी भोपाल में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 9:30 बजे के बाद ही संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

    श्योपुर में भी लागू होगा नया समय

    शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए श्योपुर जिले में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं लगेंगी।

    ग्वालियर में 8वीं तक दो दिन का अवकाश

    वहीं ग्वालियर जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर की संभावना को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 5 और 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने यह आदेश जारी किए हैं।

    उन्होंने बताया कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह आदेश एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय, मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।