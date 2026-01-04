MP में शीतलहर का असर : भोपाल-श्योपुर में 9:30 बजे बाद लगेंगे स्कूल, ग्वालियर में 8वीं तक दो दिन की छुट्टी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूलों की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है। वहीं कुछ जगह अवकाश की घोषणा भी की गई है।

भोपाल में बदला स्कूलों का समय राजधानी भोपाल में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 9:30 बजे के बाद ही संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

ग्वालियर में 8वीं तक दो दिन का अवकाश वहीं ग्वालियर जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर की संभावना को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 5 और 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने यह आदेश जारी किए हैं।