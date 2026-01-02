'विश्व सत्य नहीं शक्ति की सुनता है, इसलिए सशक्त-सबल बनें भारत के युवा', भोपाल से मोहन भागवत का अहम संदेश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को दो दिवसीय प्रवास पर भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने पहले दिन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

युवाओं से चर्चा के दौरान संघ प्रमुख डॉ. भागवत ने कहा कि विश्व सत्य नहीं शक्ति की सुनता है। दुर्बल व्यक्ति सत्य भी बोले, तो उसे कोई नहीं सुनेगा। दुनिया में एक चिंतन चला है, लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, उन्हें कुछ देने लिए भारत के युवाओं को सशक्त बनना होगा।

उन्होंने कहा कि शरीर, मन और बुद्धि की सबलता आवश्यक है जो अभी युवा नहीं प्राप्त कर पाए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि तकनीक बनाने का काम मन करता है] न कि AI किसी मन को बनाता है। जिस सोच का व्यक्ति होगा, उस दिशा में तकनीक का उपयोग करेगा। खराब व्यक्ति तकनीक का गलत उपयोग ही करेगा।

युवाओं के प्रश्नों के उत्तर में डा. मोहन भागवत ने फिर कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से, डॉक्टर और मनोविज्ञान की दृष्टि से जन्म दर 2.1 होनी चाहिए। व्यावहारिकता में 2.1 बच्चे नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक दंपती को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए।