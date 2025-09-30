MP के 27 मदरसों में 556 बच्चों के मतांतरण की तैयारी, एनएचआरसी तक पहुंची शिकायत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष एक गंभीर शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का रैकेट संचालित हो रहा है।

इस शिकायत में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।

शिकायत का लिया गया संज्ञान

एनएचआरसी की पीठ, जिसका नेतृत्व सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

आयोग ने पत्र में स्पष्ट किया है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि हिंदू बच्चों को वहां कैसे और क्यों प्रवेश दिया जा रहा है।

शिकायत में क्या लगाया गया आरोप?

26 सितंबर को भेजी गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ जैसे क्षेत्रों में स्थित मदरसे किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के संबंध का भी आरोप लगाया है।