Madhya Pradesh: दमोह में जिला शिक्षा अधिकारी पर फेंकी गई स्याही, लगाए 'जय श्री राम' के नारे, Video Viral

दमोह, एएनआई। मध्य प्रदेश के दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा पर मंगलवार को लोगों के एक समूह ने स्याही फेंक दी और 'जय श्री राम' के नारे लगाए। इस घटना का वीड‍ियो भी सामने आया है। यह वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर भी वायरल हो रहा है।

#WATCH | Madhya Pradesh | A group of people threw ink on Damoh District Education Officer SK Mishra & raised slogans of 'Jai Sri Ram'.

The Officer says, "...I don't know their names but they are locals. They were speaking of Ganga Jamuna School issue (hijab controversy). I have… pic.twitter.com/fCqs5k4h6R