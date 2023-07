Madhya Pradesh खंडवा में रूबीना नाम की लड़की ने सनातन धर्म अपना लिया है। महिला अब रूबीना से रक्षा बन गई हैं। रक्षा ने बुरहानपुर के प्रतीक सोलंकी से सावन के महीने में शादी रचाई और महादेवगढ़ में सावन के दूसरे सोमवार को नवयुगल ने भोलनाथ की आरती भी की। दोनों एक-दूसरे को काफी पसंद करते थे।बता दें रक्षा ने सनातन के प्रति लगाव के चलते ये कदम उठाया है।

MP: सनातन धर्म अपनाकर रक्षा बनी रूबीना, सावन महीने में रचाई शादी; पति संग भोलेनाथ की उतारी आरती

खंडवा, नई दुनिया/जागरण डेस्क। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक रूबीना नाम की लड़की ने सनातन धर्म अपना लिया है। वह अब रूबीना से रक्षा बन गई हैं। रक्षा ने पवित्र महीने सावन में बुरहानपुर निवासी प्रतीक सोलंकी से शादी रचाई और महादेवगढ़ में सावन के दूसरे सोमवार को दोनों ने भोलेनाथ की आरती भी की। दरअसल, रक्षा और प्रतीक एक दूसरे को पसंद करते थे, जिसके बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया। रक्षा ने बताया कि उसका सनातक धर्म के प्रति काफी लगाव था, जिसके बाद ही उसने ये कदम उठाया। खंडवा के प्रसिद्ध महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल ने इसको लेकर कहा कि महिला का मन शुरू से ही सनातन धर्म की ओर था, इसलिए वो यहां आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम समाजजन ने विधि आयोग को अपनी राय देते हुए एडीएम बीएल बड़ोले को अपना एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करने की मांग की है। उनका मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी को अपने अपने धर्मों और संस्कृति का पालन करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर UCC लागू होता है तो इससे धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। UCC का विरोध करते हुए उन्होंने विधि आयोग से यूनिफार्म सिविल कोड को लागू नहीं किए जाने की मांग की है। एडीएम बीएल बड़ोले को सौंपे गए ज्ञापन में समाजसेवी आदिल मंसूरी, नासिर खान, वहीद मंसूरी, समीर खान व अन्य समाजजन का नाम शामिल है।

