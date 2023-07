आरोपित सयाम कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर कोपरगांव (महाराष्ट्र) की रहने वाली हिंदू युवती से दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसाया। उसके बाद भिड़ती मोहल्ले में रहने वाली मादिया से हिंदू युवती की दोस्ती भी करवा दी। मादिया की सगाई में युवती को कोपरगांव से इंदौर बुलाया। शहर के आनंद बाजार के पास रहने वाले दोस्त राजिक खान के घर आरोपित मौलाना शोएब से कलमा पढ़वाकर निकाह भी कर लिया।

Indore: इंस्टाग्राम का प्रेमजाल, पहले दोस्ती-फिर शादी; उसके बाद शुरू हुआ मतांतरण का खेल, मौलाना गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

इंदौर, जेएनएन। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम के माध्यम से इंदौर के युवक ने महाराष्ट्र के कोपरगांव की हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और इंदौर बुलाकर निकाह कर लिया। वह युवती पर मतांतरण का दबाव बनाने लगा। युवती ने अपने स्वजन को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस इंदौर पहुंची और निकाह कराने वाले मौलाना शोएब नूरी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार आरोपित सयाम कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर कोपरगांव (महाराष्ट्र) की रहने वाली हिंदू युवती से दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसाया। उसके बाद भिड़ती मोहल्ले में रहने वाली मादिया से हिंदू युवती की दोस्ती भी करवा दी। मादिया की सगाई में युवती को कोपरगांव से इंदौर बुलाया। शहर के आनंद बाजार के पास रहने वाले दोस्त राजिक खान के घर आरोपित मौलाना शोएब नूरी से कलमा पढ़वाकर निकाह भी कर लिया। बाद में युवती पर मतांतरण का दबाव बनाने लगा। वह बार-बार कहते थे कि मुस्लिम धर्म अपना लो, लेकिन इसके लिए राजी नहीं थी। दबाव बढ़ गया तो युवती ने अपने स्वजन व कोपरगांव के हिंदू संगठनों के साथ मिलकर आरोपित सयाम, मौलाना शोएब और कोपरगांव में इनका सहयोग करने वाले इमरान शेख, अयाज कुरैशी, छोटू कलीम के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। इसमें 12 जुलाई को आरोपित सयाम कुरैशी को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई थी। इसके बाद मौलाना को गिरफ्तार किया गया है।

Edited By: Narender Sanwariya