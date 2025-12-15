Language
    IAS संतोष वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, पदोन्नति की फाइल खुली

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा की पदोन्नति की फाइल खुली। मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है, लेकिन कार् ...और पढ़ें

    आईएएस संतोष वर्मा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के पदोन्नत IAS अधिकारी और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर अब केंद्र पर नजर है। असभ्य टिप्पणी को लेकर विरोध और राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति में फर्जीवाड़ा के प्रकरण के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।

    हालांकि, सीधे तौर पर कार्रवाई की संस्तुति नहीं की गई। ऐसे में केंद्र से वर्मा के मामले में कार्रवाई पर निर्णय के लिए रिपोर्ट तलब की जा सकती है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी पदोन्नति से जुड़ी फाइल खोल ली है। उसमें पदोन्नति के लिए उनके द्वारा किए गए पत्राचार को देखा जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- IAS संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का प्रदर्शन , सीएम हाउस का घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, चलाई वाटर कैनन

    वर्मा के बयान का मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हो रहे विरोध को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उनके विरुद्ध तीन स्तर पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिए असभ्य बयान पर विभागीय जांच प्रारंभ करने के साथ उन्हें उप सचिव कृषि के पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ कर दिया और कोई काम भी नहीं दिया।

    वहीं, भारत सरकार को पत्र भेजकर आइएएस संवर्ग में आने के लिए किए गए फर्जीवाड़े का चिट्ठा भेजकर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय वर्मा से जुड़ी नियुक्ति की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग सकता है, इसलिए पूरी फाइल का अवलोकन किया रहा है।

    यह भी पढ़ें- IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, कृषि विभाग से हटाया, बर्खास्तगी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

    वर्मा से जुड़े सभी पत्राचार, इंदौर पुलिस की रिपोर्ट, शिकायतकर्ता महिला के आवेदन, न्यायालय में चल रहे प्रकरण आदि की जानकारी तैयार की जा रही है ताकि जब भी केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी जाए तो तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। इसमें असभ्य बयान पर जारी नोटिस, वर्मा का जवाब और विभागीय जांच के साथ जारी किए गए आरोप पत्र को भी शामिल किया जाएगा।