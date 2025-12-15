IAS संतोष वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, पदोन्नति की फाइल खुली

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के पदोन्नत IAS अधिकारी और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर अब केंद्र पर नजर है। असभ्य टिप्पणी को लेकर विरोध और राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति में फर्जीवाड़ा के प्रकरण के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।

हालांकि, सीधे तौर पर कार्रवाई की संस्तुति नहीं की गई। ऐसे में केंद्र से वर्मा के मामले में कार्रवाई पर निर्णय के लिए रिपोर्ट तलब की जा सकती है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी पदोन्नति से जुड़ी फाइल खोल ली है। उसमें पदोन्नति के लिए उनके द्वारा किए गए पत्राचार को देखा जा रहा है।