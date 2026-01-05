Language
    गुना में पुलिस पार्टी पर हमला, हाईवे पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, आंखों में झोंका मिर्च पाउडर, चार जवान घायल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:17 PM (IST)

    गुना जिले के पैंची गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना एक लापता युवती के मामले को लेकर हुई, जिस ...और पढ़ें

    बीनागंज के पैंची गांव में पुलिस को पीटते ग्रामीण। (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। गुना जिले के चांचौड़ा थानाक्षेत्र के ग्राम पैंची में सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लाठियों, पत्थरों से वाहन के कांच तोड़े और पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद हाईवे पर उन्हें दौड़ाकर पीटा। हमले में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें दो को की हालत गंभीर है। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर हत्या के प्रयास, बलवा व शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया गया है।

    युवती को लेने पहुंचे थे ग्रामीण

    जानकारी के अनुसार मैमनपुर गांव से 29 दिसंबर को युवती गायब हो गई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की और रविवार को उसे ढूंढ़ लिया। युवती ने खुद को बालिग बताते हुए घर लौटने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। सोमवार को युवती के स्वजन सहित 50 से अधिक ग्रामीण चाचौड़ा थाने पहुंच गए।

    थाने से लौटते समय किया हमला

    यहां प्रदर्शन करते हुए लड़की को सौंपने और आरोपित युवक पर कार्रवाई की मांग करने लगे। थाने से लौटते समय ग्रामीणों ने पैंची गांव के पास पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया, जिसे छुड़ाने पहुंची बीनागंज चौकी की पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। एसएएफ जवान नबाव सिंह और मंगल तोमर का सिर फूट गया। नबाव की उंगली भी टूट गई है।


    युवक व युवती बालिग हैं। युवती के अनुसार एक जनवरी को उसने युवक से शादी कर ली है, दोनों साथ रहना चाहते हैं। वहीं युवती के स्वजन उसे वापस घर ले जाना चाहते हैं। सोमवार को ग्रामीण राजमार्ग पर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस समझाने पहुंची थी। दो पुलिसकर्मी के सिर फूटे हैं, दो को मामूली चोट आई हैं।
    -अंकित सोनी, एसपी गुना