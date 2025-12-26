Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP में बस सेवा के लिए बनाएं 'लोगो' और जीतें ₹5 लाख का नकद इनाम, डिजाइन में इस भाषा का इस्तेमाल है जरूरी

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:49 AM (IST)

    मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 'मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (MPYPIL) के लिए लोगो डिजाइन प्रतियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लोगो के साथ संस्कृत भाषा में एक टैगलाइन होनी चाहिए। (फाइल फोटो)

    डिजिटल टीम, भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की सूरत बदलने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार ने अपनी नई परिवहन इकाई ‘मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ (MPYPIL) के लिए एक आकर्षक 'लोगो' (प्रतीक चिन्ह) डिजाइन करने की प्रतियोगिता आयोजित की है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को कुल 8 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है योजना और उद्देश्य?

    पिछले दिनों 1 अप्रैल 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना' को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक तकनीक से लैस बस सेवा प्रदान की जाएगी। इस पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (MPYPIL) का गठन किया गया है। 

    प्रतियोगिता का आकर्षण: ₹5 लाख का प्रथम पुरस्कार

    "लेट्सक्रिएटलोगो" नाम की इस प्रतियोगिता में देश भर के कला एवं अन्य संकाय के छात्र, फ्रीलांसर कलाकार और प्रोफेशनल एजेंसियां भाग ले सकती हैं। चयन समिति सर्वश्रेष्ठ तीन डिजाइनों को चुनेगी: 

    प्रथम पुरस्कार: ₹5,00,000 (5 लाख रुपये) 

    द्वितीय पुरस्कार: ₹2,00,000 (2 लाख रुपये) 

    तृतीय पुरस्कार: ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) 

    संस्कृत टैगलाइन है अनिवार्य

    प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्णशर्तयह है कि लोगो के साथ संस्कृत भाषा में एक टैगलाइन (आदर्श वाक्य) होनी चाहिए। यह टैगलाइनLIC के "योगक्षेमंवहाम्यहम्" की तरह प्रभावशाली होनी चाहिए। इसका अर्थ जिसका अर्थ है "आपका कल्याण हमारी ज़िम्मेदारी है" या "मैं आपके हित और कल्याण का वहन करता हूँ"। इस टैगलाइन से विभाग का ध्येय परिभाषित होता हो। 

    कैसे करेंआवेदन?

    इच्छुक प्रतिभागी अपना आवेदन और डिजाइन निम्नलिखित माध्यम से जमा कर सकते हैं: 

    ईमेल आईडी: अपनी रचना admin.mpypil@mp.gov.in पर भेजें।

    अंतिम तिथि: 30 जनवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)। 

    विस्तृत जानकारी: नियम, शर्तें और आवेदन फॉर्म के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.transport.mp.gov.in पर जाएं। 

    मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल प्रदेश के परिवहन को एक नई पहचान देगी, बल्कि देश के प्रतिभा वान कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करनेऔर बड़ा इनाम जीतने का सुनहरा मौका भी प्रदान करेगी।