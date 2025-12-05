दिखावटी सुप्रीम कोर्ट, नकली जज और फर्जी ED...भोपाल में रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को Digital Arrest कर 36 लाख रुपये ठगे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर ठगों ने ठगी का ऐसा हाई-टेक जाल बिछाया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 85 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी कई दिन ‘डिजिटल अरेस्ट’ में फंसे रहे। मामला फर्जी बैंक खाते और संदिग्ध लेनदेन के आरोप से शुरू हुआ और नकली पुलिस, फर्जी सुप्रीम कोर्ट और बनावटी ईडी अधिकारियों तक पहुंच गया। सबकुछ ऑनलाइन, सबकुछ विश्वसनीय दिखने वाले सरकारी तामझाम के साथ।

13 नवंबर को शुरू हुए इस डिजिटल नाटक में रिटायर्ड सैन्य अधिकारी टीके नागसरकर के पास सुबह-सुबह अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी विजय खन्ना बताया। साथ ही आरोप लगाया कि आपका कैनरा बैंक का खाता फर्जी हस्ताक्षर कर खोला गया है और इसमें संदिग्ध लेनदेन हुआ है। नागसरकर ने आरोपों से इंकार किया तो पुलिस ने शुरुआती जांच की और फिर कहा कि यदि आप निर्दोष हैं तो कोर्ट में साबित करें।

ऑनलाइन कोर्ट रूम में सुनवाई अगले ही दिन 14 नवंबर को रिटायर्ड अधिकारी को लाइव वीडियो कॉल पर ‘सुप्रीम कोर्ट’ में पेश किया गया। यहां उन्हें एक फर्जी वकील भी दिया गया। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिर पूरी जांच ईडी को सौंपने का आदेश सुनाया।