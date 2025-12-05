'मतदाता सूची में नाम नहीं तो...', BJP मंत्री के विवादित वीडियो से मचा बवाल, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक विवादित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लगभग एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा यह वीडियो अब कांग्रेस के निशाने पर है। वीडियो में मंत्रीजी किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि वर्तमान में गांवों में मतदाता सूची का कार्य चल रहा है, इसलिए सभी लोग अपना नाम इसमें अवश्य जोड़ लें।

वीडियो में मंत्री यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस बार नाम जोड़ने की प्रक्रिया अलग तरीके से की जा रही है। यदि कोई अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़वा पाता, तो उसके राशन, पानी, आधार कार्ड तथा अन्य सुविधाएं बंद हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को एक दिन निकालकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जोड़ना चाहिए।