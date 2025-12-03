स्कूल जाते 13 साल के बच्चे का फिल्मी स्टाइल में अपहरण! इटारसी में चलती ट्रेन से कूदा, सिर में चोट, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नर्मदापुरम जिले के आदिवासी विकासखंड केसला के जामुनडोल गांव में रहने वाले 13 वर्षीय बच्चे का बाइक सवार दो युवकों द्वारा अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे का कहना है कि उसे युवकों द्वारा इटारसी स्टेशन पर किसी ट्रेन में बैठा दिया गया था, ट्रेन की रफ्तार कम होने पर वह चलती ट्रेन से कूद गया, जिससे वह घायल हो गया। आउटर पर बच्चे को अकेला घूमते देख एक युवक ने 108 एंबुलेंस को कॉल कर उसे सरकारी अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया, यहां से आए मेमो पर जीआरपी को घटना की जानकारी मिली। पुलिस मामले को फिलहाल संदिग्ध मानकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिया के पास किया अगवा बच्चे ने बताया कि वह मंगलवार को अपने स्कूल जा रहा था, तभी कालाआखर पुलिया के पास बैठे अज्ञात बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। अपहरण के बाद बदमाश उसे बाइक पर बैठाकर इटारसी रेलवे स्टेशन लेकर आए। अपहरणकर्ताओं का इरादा बच्चे को ट्रेन के माध्यम से बाहर ले जाने का था। ट्रेन चलने के बाद घबराए बच्चे ने छलांग लगा दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।