Bihar Election Result 2025: बिहार में मप्र के भाजपा नेताओं ने दिखाया संगठन कौशल, मुख्यमंत्री मोहन के प्रचार वाली 21 सीटों पर पाई विजय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने फिर बिहार चुनाव में अपना संगठन कौशल दिखाया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश प्रभारी डा. महेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं को बिहार भेजा था। इन्होंने सभा, रोड शो के साथ बूथ प्रबंधन किया। मुख्यमंत्री के प्रचार वाली 21 सीटें भाजपा के साथ एनडीए ने जीती हैं। वहीं, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित ओबीसी वर्ग के नेताओं को भेजा था, लेकिन ये सभी बेअसर रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लगातार सक्रिय रहे सीएम मोहन भाजपा ने बिहार में डा.मोहन यादव का उपयोग करने के लिए उन्हें चुनाव से पहले ही सक्रिय कर दिया था। उन्होंने राजनीतिक के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। पार्टी ने डा. मोहन यादव को स्टार प्रचारक बनाया था। उन्होंने लगभग आधे बिहार में 28 सभाएं और रोड शो किए। इनमें से 21 सीटें भाजपा जीती। उन्होंने प्रचार करने के लिए जोखिम भी उठाया। पटना जिले के मनेर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के लिए पहुंचने से पहले मार्ग और हैलीपैड की खोदाई करवा दी गई थी। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें जाने से मना भी किया, पर डा. मोहन यादव न केवल वहां पहुंचे बल्कि सभा भी की।

इन्होंने भी निभाई जिम्मेदारी इसी तरह संगठन ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को 19 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी। इनमें से 17 पर एनडीए ने जीत प्राप्त की। करीब एक महीने तक वे बिहार में ही रहे और बूथ प्रबंधन का काम भी देखा। हितानंद और डा. महेंद्र सिंह को तिरहुत और मिथिला क्षेत्र की 58 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी।

दोनों टीम के साथ लगभग डेढ़ माह बिहार में रहे। उन्होंने बूथ प्रबंधन को लेकर काम किया, जिसका लाभ यह हुआ कि तिरहुत क्षेत्र की 28 में से 26 और मिथिला की 30 में से 24 सीटें एनडीए ने जीती हैं।