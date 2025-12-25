Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhopal: ट्रेन में 15 दिन के मासूम को अजनबी हाथों में थमाया, बाथरूम जाने का बहाना कर महिला फरार, पुलिस तलाश में जुटी

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    भोपाल में नर्मदा एक्सप्रेस में एक महिला 15 दिन के बच्चे को एक युवती को सौंपकर फरार हो गई। महिला के वापस न आने पर युवती बच्चे को लेकर रानी कमलापति स्टे ...और पढ़ें

    Hero Image

    महिला नवजात शिशु को लेकर पुलिस थाने पहुंची।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। नर्मदा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक युवती को अज्ञात महिला 15 दिन का अबोध शिशु सौंपकर फरार हो गई। वह महिला काफी देर तक नहीं लौटी तो वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी और बच्चे को लेकर कोलार थाने पहुंची। वहां पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। कोलार पुलिस बच्चे की मां की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार कांति पनिका मूलत: अनूपपुर की रहने वाली हैं। वह भोपाल के एक होटल में काम करती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर वह नर्मदापुरम से भोपाल आने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई। दोपहर करीब चार बजे करीब तीस साल की एक महिला उनके पास पहुंची और नवजात बच्चा सौंपते हुए कहा कि मैं अभी बाथरूम से आ रही हूं। काफी देर तक महिला नहीं लौटी। कांति ने कोच में उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी और बच्चे को लेकर होटल पहुंची।

    होटल के स्टाफ को उसने घटनाक्रम बताया। होटल स्टाफ उसे लेकर कोलार थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में ले लिया है। पुलिस का अनुमान है कि संभवत: अज्ञात महिला ने किसी उद्देश्य से जानबूझकर बच्चा छोड़ा है। पुलिस बच्चे की मां का सुराग लगाने रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है।

    बच्चा चोरी का संदेह, पुलिस कर रही जांच

    थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि बच्चा सौंपने वाली महिला की उम्र करीब 30 साल के आसपास है। वह हरे रंग की साड़ी पहने हुई थी। अनुमान है कि उसने या तो बच्चा चुराया है और बच्चे को लेकर ट्रेन से उतरने का साहस नहीं दिखा सकी। लिहाजा उसने बच्चा युवती को सौंप दिया। पुलिस नर्मदा एक्सप्रेस के रुकने वाली सभी स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देकर हरे रंग की साड़ी वाली महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है।