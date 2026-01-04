भोपाल वक्फ बोर्ड घोटाला: संपत्तियों को मनमाने ढंग से किराये पर देने से 2.54 करोड़ का नुकसान, तीन पर एफआईआर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की भोपाल स्थित संपत्तियों में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने वक्फ बोर्ड की औकाफ आम्मा संपत्तियों को नियमों की अनदेखी कर किराये पर देने और बिना अनुमति निर्माण की स्वीकृति देने के मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के उप सचिव की शिकायत पर करीब दो वर्ष चली जांच के बाद की गई है।

जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए जाने पर ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन मुतवल्ली शौकत मोहम्मद, सचिव फुरकान अहमद और सह-सचिव मोहम्मद जुबेर को आरोपी बनाया है। कम किराये पर लीज, बोर्ड को करोड़ों की चपत ईओडब्ल्यू जांच में खुलासा हुआ कि सैकड़ों वक्फ संपत्तियों को नियमों को दरकिनार कर बेहद कम दाम पर किराये पर दिया गया। जांच के दायरे में आई 185 वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल करीब 83 हजार वर्गफुट है। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार इन संपत्तियों की कुल कीमत 59 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी।