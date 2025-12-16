स्नान-पूजा कर खाना पकाने का दबाव बनाती थी सास, बहू पहुंच गई थाने... भोपाल में सास-बहू की तकरार का अनूठा मामला



इस तरह के मामलों में दोनों पक्ष खुद को सही मानते हैं और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने तैयार नहीं होते। घर-परिवार की परंपराओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है। जब किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध नियम थोपे जाते हैं, तो वह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। वहीं बुजुर्गों को भी यह समझने की जरूरत है कि नई पीढ़ी की सोच अलग है।

- रीता तुली, सीनियर काउंसलर

ये मामला पिछले महीने दर्ज किया गया था। शिकयत के बाद दोनों पक्षों को तीन बार काउंसलिंग के लिए बुलाया, पर सहमति नहीं बन पाई। बहू का कहना है कि वह पढ़ी-लिखी और कामकाजी सोच वाली है और उस पर रोजमर्रा के नियम थोपना मानसिक दबाव जैसा है। वहीं सास का पक्ष है कि परंपरा का पालन अनुशासन का हिस्सा है, जिसे निभाना उसकी जिम्मेदारी है।

- अंजना दुबे, महिला थाना प्रभारी, भोपाल