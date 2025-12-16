Bhopal: सिगरेट पीते पकड़े गए थे, डर के मारे आधी रात को दीवार फांदकर भागे नौवीं के दो छात्र, नवोदय स्कूल की घटना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रातीबड़ इलाके में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से आधी रात को नौवीं कक्षा के दो छात्र दीवार फांदकर भाग गए। उन्हें स्कूल प्राचार्य ने सिगरेट पीते हुए देख लिया था और अगले दिन उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाने की चेतावनी दी थी। छात्र इससे भयभीत हो गए थे।

लिहाजा उसी रात करीब एक बजे जब उनके होस्टल हाल के अन्य छात्र सो गए तो दोनों स्कूल परिसर की पीछे की दीवार से कूदकर भाग गए। घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात की है। अगले दिन जब स्कूल प्रबंधन ने रातीबड़ थाने में शिकायत की तो पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शनिवार सुबह करीब पांच बजे वे नीलबड़ क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। पुलिस की टीमें लापता दोनों छात्रों की तलाश कर रही हैं।

रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा ने बताया कि 16 वर्षीय अंकित पिता सर्जन सिंह गुर्जर और धीरज पिता करण सिंह गुर्जर बैरसिया के रहने वाले हैं। अंकित कढ़ैया गांव का रहने वाला है, जबकि धीरज का परिवार बालाचोन में रहता है। दोनों कृषक परिवारों से संबंध रखते हैं।

छठवीं कक्षा से दोनों ही छात्र रातीबड़ के नवोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। वर्तमान में दोनों छात्र नौंवीं कक्षा में थे। स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्कूल की प्राचार्य पुष्पा सिंह ने अंकित और धीरज को परिसर में सिगरेट पीते हुए देख लिया था। इस पर उन्होंने दोनों छात्रों को डांट लगाई। साथ ही अभिभावकों को भी विद्यालय बुलाने की बात कही थी। होस्टल के हॉल में सभी छात्र एक साथ सोते हैं।

रात करीब एक बजे जब बाकी छात्र सो गए, तब दोनों वहां से भाग निकले। शनिवार को स्कूल की ओर से गुमशुदगी की शिकायत की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वे नीलबड़ में दिखाई दिए थे। स्कूल प्रबंधन पहले भी दोनों छात्रों को दंडस्वरूप निष्कासित कर चुका है। उनके रिश्तेदारों और परिचितों से बातचीत हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। तलाशी के लिए टीमें जुटी हैं।