    Bhopal: सिगरेट पीते पकड़े गए थे, डर के मारे आधी रात को दीवार फांदकर भागे नौवीं के दो छात्र, नवोदय स्कूल की घटना

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:49 AM (IST)

    भोपाल के रातीबड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से नौवीं कक्षा के दो छात्र आधी रात को दीवार फांदकर भाग गए। प्राचार्य ने उन्हें सिगरेट पीते पकड़ा था और अभि ...और पढ़ें

    नवोदय स्कूल के दो छात्र लापता (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। रातीबड़ इलाके में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से आधी रात को नौवीं कक्षा के दो छात्र दीवार फांदकर भाग गए। उन्हें स्कूल प्राचार्य ने सिगरेट पीते हुए देख लिया था और अगले दिन उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाने की चेतावनी दी थी। छात्र इससे भयभीत हो गए थे।

    लिहाजा उसी रात करीब एक बजे जब उनके होस्टल हाल के अन्य छात्र सो गए तो दोनों स्कूल परिसर की पीछे की दीवार से कूदकर भाग गए। घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात की है। अगले दिन जब स्कूल प्रबंधन ने रातीबड़ थाने में शिकायत की तो पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शनिवार सुबह करीब पांच बजे वे नीलबड़ क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। पुलिस की टीमें लापता दोनों छात्रों की तलाश कर रही हैं।

    रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा ने बताया कि 16 वर्षीय अंकित पिता सर्जन सिंह गुर्जर और धीरज पिता करण सिंह गुर्जर बैरसिया के रहने वाले हैं। अंकित कढ़ैया गांव का रहने वाला है, जबकि धीरज का परिवार बालाचोन में रहता है। दोनों कृषक परिवारों से संबंध रखते हैं।

    छठवीं कक्षा से दोनों ही छात्र रातीबड़ के नवोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। वर्तमान में दोनों छात्र नौंवीं कक्षा में थे।

    स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्कूल की प्राचार्य पुष्पा सिंह ने अंकित और धीरज को परिसर में सिगरेट पीते हुए देख लिया था। इस पर उन्होंने दोनों छात्रों को डांट लगाई। साथ ही अभिभावकों को भी विद्यालय बुलाने की बात कही थी। होस्टल के हॉल में सभी छात्र एक साथ सोते हैं।

    रात करीब एक बजे जब बाकी छात्र सो गए, तब दोनों वहां से भाग निकले। शनिवार को स्कूल की ओर से गुमशुदगी की शिकायत की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वे नीलबड़ में दिखाई दिए थे। स्कूल प्रबंधन पहले भी दोनों छात्रों को दंडस्वरूप निष्कासित कर चुका है। उनके रिश्तेदारों और परिचितों से बातचीत हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। तलाशी के लिए टीमें जुटी हैं।

    स्कूल में छठवीं से 12वीं तक 536 बच्चे अध्ययनरत हैं। ये दोनों बच्चे बैरसिया क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों पर पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उनके अभिभावकों द्वारा शपथ पत्र देने के बाद बच्चों को को लिया गया था। दोनों बच्चों के कारण छात्रावास का माहौल बिगड़ रहा था। स्कूल परिसर और छात्रावास में रात में दो सुरक्षाकर्मी और दो अधीक्षक तैनात रहते हैं। दोनों मुख्य गेट से नहीं जाकर बाउंड्रीवाल कूदकर भागे हैं। अभिभावकों को सूचना दे दी गई है।

    - पुष्पा सिंह, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय