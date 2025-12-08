Language
    भोपाल में डिलीवरी बॉय को चाकू अड़ाकर लूटी स्कूटी, पुलिस से बचने नई गाड़ी का भी कर दिया रंगरोगन

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर के सिंधी कालोनी इलाके में आधी रात को चाकू की नोंक पर स्कूटी और मोबाइल लूटने के मामले में शाहजहांनाबाद पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने 20 नवंबर की आधी रात चेहरे पर नकाब पहनकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिये आरोपितों तक पहुंची।

    शातिर बदमाशों ने चोरी की स्कूटी को लूटने के बाद पहचान छुपाने के लिए उसकी रंगत ही बदल दी थी। उन्होंने काले रंग पर आसमानी रंग चढ़ा दिया था। शाहजहांनाबाद पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी का अन्य सामान भी बरामद किया है। हालांकि पीड़ित का मोबाइल उनके पास नहीं मिला है।

    डीसीपी जोन-3 अभिनव चौकसे ने बताया कि मोहम्मद फैजान पिता हसीब जो कि मूलत: हैदरगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लंबे समय से काजीकैंप में रहकर एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता है। 20 नवंबर को उसने की गई शिकायत में बताया कि रात दो बजे वह रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करने भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक बजरिया में गया था। वहां से लौटते समय रात करीब 2:30 बजे नादरा बस स्टैंड से दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था।

    फैजान तेज रफ्तार में वहां से स्कूटी लेकर भागा तो बदमाशों ने आवाज देकर उसे रोकना चाहा। तभी दूसरी बाइक पर सवार बदमाश सामने आ गए और बाइक से उतरकर मारपीट शुरू कर दी और स्कूटी व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शिकायत पर शाजहांनाबाद थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी और आरोपियों के वाहनों की जांच की।

    लंबी जांच के बाद आरोपियों की पहचान हो सकी। इसमें 22 वर्षीय हैदर उर रहमान निवासी कोतवाली, नारियलखेड़ा निवासी 20 वर्षीय मुईन खान, मंगलवारा में रहने वाला नुमान अली और 19 वर्षीय अरमान उर्फ अर्रू शामिल थे। चारों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से एक जेल में बंद है। जबकि अन्य को रिमांड पर लिया गया है। वहीं आरोपियों का एक सहयोगी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।

    पहचान छुपाने स्कूटी का रंग बदला

    थाना प्रभारी उमेशपाल सिंह चौहान ने बताया कि चोरी हुई स्कूटी में नंबर प्लेट नहीं थी। पीड़ित फैजान के दोस्त आदिल के रिश्तेदार के नाम पर स्कूटी घटना से करीब 15 दिन पहले ही खरीदी गई थी। वाहन मालिक को पुलिस के सामने प्रस्तुत किया गया था। आरोपियों ने उसका रंग ही बदल लिया था। पुलिस रंग बदलने वाले सहयोगी को भी आरोपित बनाएगी।