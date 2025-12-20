भोपाल मेट्रो का शुभारंभ आज, दिन में 17 फेरे लगाएगी, हर 3-4 मिनट में पहुंचेगी अगले स्टेशन, यहां देखें किराया व शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी को आठ साल के इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो की सेवा मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 5.10 बजे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद दोनों नेता मेट्रो में सवार होकर शाम 5.15 बजे एम्स मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, जहां स्वागत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव संबोधित करेंगे। इससे पहले शाम 4 बजे मिंटो हाल में भोपाल मेट्रो का लोकार्पण समारोह आयोजित होगा। शाम 4.45 बजे औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के कई वरिष्ठ और प्रमुख नेता शामिल होंगे।

पहले दिन से चुकाना होगा किराया 21 दिसंबर से शहर के नागरिक मेट्रो में सफर कर सकेंगे। भोपाल मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होगी। लोगों को भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा। किराया 20 रुपये से शुरू होगा। तीन से पांच स्टेशन का किराया 30 रुपये तथा एम्स से सुभाष नगर तक का किराया 40 रुपये तय किया गया है।



दिन में लगाएगी 17 फेरे, शेड्यूल जारी दिनभर में मेट्रो कुल 17 फेरे लगाएगी, जिनमें सुभाष नगर से आठ और एम्स स्टेशन से नौ फेरे होंगे। इसके लिए भोपाल मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन भोपाल ने भोपाल मेट्रो का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में मेट्रो को महज 3 से 4 मिनट ही लगेंगे. मेट्रो 75 मिनट के अंतराल पर चलेगी और इसकी अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल यात्रियों को मैन्युअल टिकट लेना होगा।

पहली ट्रेन सुबह नौ बजे मेट्रो प्रशासन ने शुक्रवार को संचालन का टाइम-टेबल जारी किया। एम्स मेट्रो स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह 9 बजे चलेगी और 9.25 बजे सुभाष नगर पहुंचेगी। सुभाष नगर से पहली ट्रेन 9.40 बजे रवाना होकर 10.05 बजे एम्स पहुंचेगी। एम्स से आखिरी ट्रेन शाम 7 बजे चलेगी, जो 7.25 बजे सुभाष नगर पहुंचेगी। वहीं सुभाष नगर से अंतिम ट्रेन शाम 6.25 बजे रवाना होकर 6.50 बजे एम्स स्टेशन पहुंचेगी।