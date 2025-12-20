Language
    भोपाल मेट्रो का शुभारंभ आज, दिन में 17 फेरे लगाएगी, हर 3-4 मिनट में पहुंचेगी अगले स्टेशन, यहां देखें किराया व शेड्यूल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:34 AM (IST)

    भोपाल में मेट्रो सेवा का शुभारंभ आज हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी दिखाएं ...और पढ़ें

    ट्रायल रन के दौरान भोपाल मेट्रो।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी को आठ साल के इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो की सेवा मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 5.10 बजे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद दोनों नेता मेट्रो में सवार होकर शाम 5.15 बजे एम्स मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, जहां स्वागत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव संबोधित करेंगे। इससे पहले शाम 4 बजे मिंटो हाल में भोपाल मेट्रो का लोकार्पण समारोह आयोजित होगा। शाम 4.45 बजे औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के कई वरिष्ठ और प्रमुख नेता शामिल होंगे।

    पहले दिन से चुकाना होगा किराया

    21 दिसंबर से शहर के नागरिक मेट्रो में सफर कर सकेंगे। भोपाल मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होगी। लोगों को भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा। किराया 20 रुपये से शुरू होगा। तीन से पांच स्टेशन का किराया 30 रुपये तथा एम्स से सुभाष नगर तक का किराया 40 रुपये तय किया गया है।


    दिन में लगाएगी 17 फेरे, शेड्यूल जारी

    दिनभर में मेट्रो कुल 17 फेरे लगाएगी, जिनमें सुभाष नगर से आठ और एम्स स्टेशन से नौ फेरे होंगे। इसके लिए भोपाल मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन भोपाल ने भोपाल मेट्रो का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में मेट्रो को महज 3 से 4 मिनट ही लगेंगे. मेट्रो 75 मिनट के अंतराल पर चलेगी और इसकी अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल यात्रियों को मैन्युअल टिकट लेना होगा।

    पहली ट्रेन सुबह नौ बजे

    मेट्रो प्रशासन ने शुक्रवार को संचालन का टाइम-टेबल जारी किया। एम्स मेट्रो स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह 9 बजे चलेगी और 9.25 बजे सुभाष नगर पहुंचेगी। सुभाष नगर से पहली ट्रेन 9.40 बजे रवाना होकर 10.05 बजे एम्स पहुंचेगी। एम्स से आखिरी ट्रेन शाम 7 बजे चलेगी, जो 7.25 बजे सुभाष नगर पहुंचेगी। वहीं सुभाष नगर से अंतिम ट्रेन शाम 6.25 बजे रवाना होकर 6.50 बजे एम्स स्टेशन पहुंचेगी।

    लोकार्पण से पहले तैयारियों को दिया अंतिम रूप

    मेट्रो प्रशासन ने शुक्रवार को दिनभर व्यवस्थाएं दुरुस्त कीं। स्टेशनों पर टिकटिंग स्टाफ, सुरक्षा, एस्केलेटर, लिफ्ट सहित यात्री सुविधाओं की तैनाती की गई। यात्रियों की एंट्री-एग्जिट और यात्रा व्यवस्था को लेकर पहले ही कई बार रिहर्सल हो चुका है।

    ग्रीन-ब्लू लाइन 2028 तक

    ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कारिडोर पर परिचालन शुरू होने के बाद मेट्रो प्रबंधन का लक्ष्य ग्रीन और ब्लू लाइन का काम 2028 तक पूरा करना है।