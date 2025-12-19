अब घर बैठे बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट, ऑनलाइन व्यवस्था से दलालों से मिलेगी राहत, बहुत आसान है प्रक्रिया
भोपाल के नागरिकों के लिए राहत की खबर है। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। नगर निगम ने मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के नागरिकों के लिए एक राहतभरी खबर है। अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए न तो नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही दलालों के सहारे सर्टिफिकेट बनवाने की मजबूरी रहेगी। नगर निगम ने मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है, जिससे यह सेवा सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी।
गुरुवार को आयोजित टीएल बैठक में नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दिए। इसके तहत अब आवेदक निगम की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।
ऐसे बनेगा ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट
शहर के नागरिक निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार करेंगे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सत्यापन पूर्ण होते ही डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिसे आवेदक डाउनलोड कर सकेंगे।
ऐसे करें आवेदन
- नगर निगम की वेबसाइट www.bmconline.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर सिटीजन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें।
- मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
- दस्तावेज अपलोड होने के बाद निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
ये दस्तावेज करें संलग्न
- दूल्हा-दुल्हन, माता-पिता एवं गवाहों के आधार कार्ड।
- विवाह कार्ड।
- जहां विवाह संपन्न हुआ, उसका प्रमाण पत्र
सत्यापन की व्यवस्था
मैरिज शाखा के अधिकारी केवल दूल्हा-दुल्हन को कार्यालय बुलाएंगे। इसके अलावा जोनल अधिकारी और एएचओ आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे, जिसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
