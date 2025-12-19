अब घर बैठे बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट, ऑनलाइन व्यवस्था से दलालों से मिलेगी राहत, बहुत आसान है प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के नागरिकों के लिए एक राहतभरी खबर है। अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए न तो नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही दलालों के सहारे सर्टिफिकेट बनवाने की मजबूरी रहेगी। नगर निगम ने मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है, जिससे यह सेवा सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी।

गुरुवार को आयोजित टीएल बैठक में नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दिए। इसके तहत अब आवेदक निगम की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।

ऐसे बनेगा ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट शहर के नागरिक निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार करेंगे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सत्यापन पूर्ण होते ही डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिसे आवेदक डाउनलोड कर सकेंगे।