Bhopal Metro को पटरी पर उतरने में लगे 16 साल, 2009 में देखा सपना अब होगा साकार, 21 दिसंबर को लोकार्पण

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानीवासी जिस सपने के साकार होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार 21 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। जी हां, करीब 16 साल पहले यानी वर्ष 2009 में राजधानी में मेट्रो को चलाने की कल्पना की गई थी। इसके बाद परियोजना की घोषणा हुई। लंबी प्लानिंग के बाद 2016 में डीपीआर बनी और वर्ष 2018 में पहला वर्क आर्डर हुआ।

इस बीच कोविडकाल जैसे कई उतार-चढ़ाव के बाद भोपाल मेट्रो के चलने का आखिरकार सपना साकार हो रहा है। भोपाल मेट्रो का 21 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक्स पर भोपाल मेट्रो के लोकार्पण की घोषणा कर दी है।

आरेंज लाइन के एम्स से सुभाष नगर प्रायोरिटी कारिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम संभवत: सुभाष नगर मेट्रो डिपो में आयोजित होगा। मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल सीएम से बात करने के बाद फाइनल करेंगे। प्रायोरिटी कारिडोर पर लोकार्पण की तैयारियां पूरी हैं। शेष काम अगले 12 दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे।

2023 में हुआ था पहला ट्रायल रन ऑरेंज लाइन के पहले चरण में एम्स से सुभाष नगर कहे जाने वाले प्रायोरिटी कारिडोर का अक्टूबर 2023 में पहला ट्रायल रन हुआ था। इसके बाद दूसरा ट्रायल रन 18 सितंबर 2024 में हुआ। 2025 में कई ट्रायल रन हुए। सितंबर 2024 का ट्रायल रन सबसे महत्वपूर्ण था।

सीएमआरएस ने तीन बार की जांच कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम ने भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर (सुभाष नगर से एम्स) का तीन बार जांच की। जिसमें नवंबर 2025 में 12 से 15 तारीख तक अंतिम निरीक्षण किया। जिसमें डिपो, ट्रैक, सिग्नलिंग, ट्रेन और सभी स्टेशनों की बारीकी से जांच की गई और इसके बाद कमर्शियल संचालन के लिए ओके टू रन रिपोर्ट (ग्रीन सिग्नल) दे दिया है।