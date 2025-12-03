Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhopal: 20 रुपये के लिए मैरिज गार्डन में घुसकर मचाया उत्पात, रिश्तेदार दावत छोड़ भागे, दूल्हा-दुल्हन कोने में दुबके

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    भोपाल के खानूगांव में एक शादी समारोह में 20 रुपये के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दर्जनभर बदमाशों ने मैरिज गार्डन में तोड़फोड़ और मारपीट की। दूल्हा- ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मैरिज गार्डन में घुसकर की मारपीट (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। खानूगांव स्थित बाग-ओ-बहार मैरिज गार्डन में 20 रुपये के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दर्जनभर बदमाशों ने गार्डन में तोड़फोड़ और वहां मौजूद लोगों से मारपीट शुरू कर दी। जिसके हाथ में जो आया, लोगों को मारता चला गया। किसी ने चाय की केतली, तो किसी ने झारा से सिर और पीठ पर हमला किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदमाशों के आतंक से घबराकर शादी वाले परिवार ने मैरिज गार्डन की लाइटें बंद कर दीं तो वे अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं के गले पर झपटमारी करने लगे और फिर गार्डन से बाहर जाकर पथराव शुरू कर दिया। इससे घबराए दुल्हा-दुल्हन शादी हाल में ही एक कोने में दुबक कर बैठ गए, जबकि दावत उड़ाने आए रिश्तेदार उल्टे पांव घर भाग लिए। घटना सोमवार रात की है।

    उधर पुलिस भी पूरा बवाल खत्म होने के बाद गार्डन पहुंची, जबकि परिवार का कहना है कि तुरंत सूचना दे दी थी। कोहेफिजा पुलिस ने नौ आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। इनमें से छह आरोपित अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं।

    सोमवार शाम को शादी गार्डन में जहांगीराबाद निवासी साकिब और इकरा की वलीमा दावत रखी गई थी। पुलिस के अनुसार रात करीब 11 बजे दावत में आए एक मेहमान ने गार्डन के सामने मौजूद गुमठी से 20 रुपये का गुटखा लिया था। वह यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने लगा तो गुमठी संचालक मोहसिन ने नकद रुपये मांगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और वह रिश्तेदार गार्डन में वापस लौटने लगा।

    यह भी पढ़ें- भोपाल में प्लास्टिक दाना के नाम पर हो रही थी शराब की तस्करी, ट्रक समेत सवा करोड़ की मदिरा जब्त

    मोहसिन उसके पीछे-पीछे गार्डन में गया और रुपये मांगे तो फिर दोनों का विवाद हुआ। मोहसिन ने फोन कर खानूगांव में ही रहने वाले अपने बेटों और रिश्तेदारों को वहां बुलाया। वे तुरंत वहां पहुंचे और बिना कुछ बात किए गार्डन पर धावा बोल दिया। कुछ एंट्री गेट से पहुंचे तो कई किचन की दीवार फांदकर गार्डन में घुसे। किचन का सामान लेकर वे स्टेज के पास तक पहुंच गए और जमकर उत्पात मचाया। वहीं बीच-बचाव करते हुए साकिब के रिश्तेदार मोहम्मद शहजाद खान, उनके भाई शानू और फरहान समेत चार लोगों को चोट लगी है। हालांकि कोई भी गंभीर घायल नहीं हुआ।

    घायल शहजाद ने बताया कि वह बीच-बचाव करने गया था, तभी पीछे से किसी ने चाय की केतली उसके सिर पर मार दी थी, जिससे वह लहूलुहान हो गया था। उसके भाईयों पर भी बदमाशों ने हमला किया था। उसका आरोप है कि लाइट बंद होने के बाद बदमाशों ने उसकी खाला (मौसी) के हार पर भी झपट्टा मारा था, जिससे हार तो टूट गया था, लेकिन बदमाश के हाथ नहीं आया। इसके अलावा कई अन्य महिलाओं से भी इसी तरह लूट का प्रयास किया गया।

    यह भी पढ़ें- भोपाल में युवक से दरिंदगी... बर्थडे पार्टी में बुलाकर शराब पिलाई, अड़ीबाजी के बाद कुकर्म, मोबाइल पर साथी ने रिकॉर्ड किया वीडियो

    पुलिस सूचना के बावजूद काफी देर से घटनास्थल पर पहुंची। तब परिवार की महिलाओं को पुलिस सुरक्षा के बीच निकाला गया। जबकि दूल्हा-दुल्हन को एक तरफ छुपा दिया था।

    कोहेफिजा थाना प्रभारी कृष्णगोपाल शुक्ला का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है। तस्लीम, फैसल, मोहसीन, अजगर, अली, नईम, शाजिल, फहद, मुजीब के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इनमें से छह आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।