Bhopal: 20 रुपये के लिए मैरिज गार्डन में घुसकर मचाया उत्पात, रिश्तेदार दावत छोड़ भागे, दूल्हा-दुल्हन कोने में दुबके

डिजिटल डेस्क, भोपाल। खानूगांव स्थित बाग-ओ-बहार मैरिज गार्डन में 20 रुपये के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दर्जनभर बदमाशों ने गार्डन में तोड़फोड़ और वहां मौजूद लोगों से मारपीट शुरू कर दी। जिसके हाथ में जो आया, लोगों को मारता चला गया। किसी ने चाय की केतली, तो किसी ने झारा से सिर और पीठ पर हमला किया।

बदमाशों के आतंक से घबराकर शादी वाले परिवार ने मैरिज गार्डन की लाइटें बंद कर दीं तो वे अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं के गले पर झपटमारी करने लगे और फिर गार्डन से बाहर जाकर पथराव शुरू कर दिया। इससे घबराए दुल्हा-दुल्हन शादी हाल में ही एक कोने में दुबक कर बैठ गए, जबकि दावत उड़ाने आए रिश्तेदार उल्टे पांव घर भाग लिए। घटना सोमवार रात की है।

उधर पुलिस भी पूरा बवाल खत्म होने के बाद गार्डन पहुंची, जबकि परिवार का कहना है कि तुरंत सूचना दे दी थी। कोहेफिजा पुलिस ने नौ आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। इनमें से छह आरोपित अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं।

सोमवार शाम को शादी गार्डन में जहांगीराबाद निवासी साकिब और इकरा की वलीमा दावत रखी गई थी। पुलिस के अनुसार रात करीब 11 बजे दावत में आए एक मेहमान ने गार्डन के सामने मौजूद गुमठी से 20 रुपये का गुटखा लिया था। वह यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने लगा तो गुमठी संचालक मोहसिन ने नकद रुपये मांगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और वह रिश्तेदार गार्डन में वापस लौटने लगा।