भोपाल में प्लास्टिक दाना के नाम पर हो रही थी शराब की तस्करी, ट्रक समेत सवा करोड़ की मदिरा जब्त
भोपाल पुलिस ने खजूरी सड़क इलाके में एक ट्रक से सवा करोड़ रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। प्लास्टिक दाना के नाम पर शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसे इंदौर से गुजरात भेजा जाना था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में खजूरी सड़क पुलिस ने सवा करोड़ रुपये कीमत की 1200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ट्रक समेत जब्त की है। अवैध शराब को ट्रक चालक प्लास्टिक दाना के नाम पर बैरागढ़ स्थित रिसोर्ट से इंदौर ले जा रहा था। वहां से शराब गुजरात भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने खजूरी सड़क थाने के सामने नाकाबंदी कर ट्रक पकड़ा। साथ ही ट्रक चालक जाकिर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसे पांच दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस ट्रक मालिक और शराब तस्करी की लिंक तलाश रही है।
थाना प्रभारी दिव्या झारिया ने बताया कि खजूरी थाना पुलिस को बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात सूचना मिली कि एक ट्रक अवैध रूप से शराब लेकर इंदौर की दिशा में जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी की। गुरुवार तड़के 3:00 से 4:00 बजे के बीच ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्टापर लगाकर उसे पकड़ लिया गया।
ड्राइवर से जब ट्रक में रखे माल के बारे में पूछताछ की गई तो उसने प्लास्टिक दाना के दस्तावेज दिखाए। वहीं जब पुलिस ने ट्रक की जांच की तो 1200 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। चालक शराब के कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया और शराब की पेटियों को जब्त कर लिया। जब्त शराब की कीमत एक करोड़ 20 लाख रुपये है।
एडिशनल डीसीपी जोन- 4 मलकीत सिंह ने बताया कि ट्रक चालक को पांच दिन की रिमांड पर लिया है। फिलहाल पुलिस ट्रक मालिक की भूमिका की जांच कर रहा है। साथ ही शराब कहां से लाई गई थी और कहां इसकी तस्करी होना थी, इसकी जांच की जा रही है। जानकारी सामने आने पर संबंधित लोगों को आरोपित बनाया जाएगा।
