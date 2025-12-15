Language
    Bhopal: गर्भवती पत्नी ने ससुराल आने से इन्कार किया, पति ने साले को चाकू घोंपकर मार डाला

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी मायके में थी और साला उसे ससुराल जाने से रोक रहा था। ...और पढ़ें

    चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के गुनगा थाना क्षेत्र स्थित दुपाड़िया रोड पर जीजा ने सरेराह अपने साले के सीने पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपित जीजा की गर्भवती पत्नी मायके में थी और साला उसे ससुराल जाने से रोकता था। इसी बात को लेकर लंबे समय से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। शनिवार को भी आरोपित ससुराल पहुंचा तो पत्नी ने साथ चलने से इन्कार कर दिया।

    फोन पर हुई थी बहस

    इसके बाद जीजा-साले की फोन पर बहस हुई तो साले ने उसे ललकारते हुए दुपाड़िया रोड पर मिलकर देख लेने की बात कही। गुस्साया जीजा तैश में वहां पहुंचा और साले पर चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले कर दिए। सीने पर चाकू लगने से युवक का हार्ट पंक्चर हो गया और तुरंत मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपित जीजा फरार हो गया है। गुनगा पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

    दो माह से मायके में पत्नी

    थाना प्रभारी कृष्णा ठाकुर ने बताया कि 25 वर्षीय भूरा खान रातीबड़ के ग्राम डोबरा का रहने वाला है और सेंट्रिंग का काम करता है। करीब तीन साल पहले उसकी शादी गुनगा क्षेत्र स्थित आदमपुर की युवती से हुई थी। दोनों का 15 महीने का एक बेटा है। वर्तमान में उसकी पत्नी गर्भवती है, जिसकी जल्द डिलीवरी होनी है। भूरा पत्नी से मारपीट करता था, जिसके चलते वह दो महीने पहले अपने मायके पहुंच गई थी।

    जीजा-साले में चल रहा था मनमुटाव

    भूरा ने पत्नी को साथ लाने की बात कही तो 22 वर्षीय साला अब्दुल उर्फ अब्दुल्ला खां विरोध करने लगा। इससे जीजा-साले के बीच करीब एक महीने से विवाद चल रहा था। अब्दुल पेशे से ड्राइवर है और एक व्यापारी का ट्रक चला रहा था। शुक्रवार को दुपाड़िया रोड पर उसके ट्रक में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिससे रोड पर ही ट्रक खड़ा था।

    हमला कर फरार हुआ जीजा

    शनिवार शाम को जब भूरा अब्दुल के घर पहुंचा, तब अब्दुल दुपाड़िया रोड पर ही व्यापारी ट्रक मालिक के साथ ट्रक सुधरवा रहा था। दोनों के बीच बहस हुई तो अब्दुल ने भूरा को मिलने बुलाया, जिसके बाद आगबबूला भूरा ने ट्रक मालिक और अन्य लोगों के सामने ही उसे चाकू से गोद डाला और बाइक लेकर फरार हो गया। ट्रक मालिक ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    साथ रखने लड़ रहे थे, अब भाई दुनिया से गया और पति जाएगा जेल

    इस हत्याकांड के बाद आरोपित की पत्नी और मृतक की बहन बुरी तरह टूट गई है। गर्भवती होने के कारण मायके वालों का मानना था कि डिलीवरी तक वहीं रहना ठीक है, जबकि पति उसे साथ ले जाना चाहता था। इसी खींचतान में वह खुद कभी सख्त नहीं हुई, बस हालात के भरोसे चलती रही।

    भाई उसे ससुराल न जाने को लेकर समझाता था, जबकि पति वापस आने का दबाव बनाता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रोज का पारिवारिक विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा। जिस भाई की वजह से वह सुरक्षित महसूस कर रही थी, वही शनिवार शाम दुनिया से चला गया और जिस पति के साथ जीवन बिताने का सपना था, वह अब हत्या के आरोप में जेल की राह पर है।