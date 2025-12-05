Bhopal: बिस्किट खिलाने के बहाने खंडहर में ले जाकर सात साल की मासूम से छेड़छाड़, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
भोपाल के शाहजहांनाबाद में एक युवक ने सात साल की बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर बेनजीर कॉलेज के खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ की। स्थानीय लोगों ने उसे रंगे ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र स्थित पुराने बेनजीर कॉलेज के खंडहर में एक युवक सात साल की बच्ची को ले जाकर छेड़छाड़ कर रहा था। आसपास के लोगों ने उसे बच्ची के कपड़े उतारते हुए पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया। शाहजहांनाबाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया है। फिलहाल छेड़छाड़ का केस दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी की गई है।
शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी उमेशपाल सिंह चौहान ने बताया कि सात वर्षीय बच्ची क्षेत्र में परिवार के साथ रहती है और स्कूली छात्रा है। उसके पिता प्राइवेट काम करते हैं। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे शाहजहांनाबाद में ही रहने वाला एक युवक गप्पू उसे बहला-फुसलाकर बेनजीर कॉलेज के खंडहर की ओर ले गया। बच्ची ने प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित द्वारा बिस्कुट देने के बहाने ले जाने की बात कही है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
यह भी पढ़ें- भोपाल मेट्रो का लोकार्पण जल्द, पहले सप्ताह मुफ्त सफर कर सकेंगे यात्री, जान लें किराया दरें
आरोपी का वीडियो आया सामने
घटना के बाद गिरफ्तार आरोपी गप्पू का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह दो और लोगों का नाम ले रहा है। उसने बताया कि दो अन्य लोगों ने भी बच्ची से अश्लील हरकत की थी और वहां से भाग गए थे। हालांकि थाना प्रभारी चौहान का कहना है कि मौके से एक आरोपी मिला है। तस्दीक के बाद यदि अन्य की भूमिका सामने आएगी तो केस दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।