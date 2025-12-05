Language
    Bhopal: बिस्किट खिलाने के बहाने खंडहर में ले जाकर सात साल की मासूम से छेड़छाड़, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    भोपाल के शाहजहांनाबाद में एक युवक ने सात साल की बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर बेनजीर कॉलेज के खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ की। स्थानीय लोगों ने उसे रंगे ...और पढ़ें

    मासूम बच्ची से अश्लील हरकत (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र स्थित पुराने बेनजीर कॉलेज के खंडहर में एक युवक सात साल की बच्ची को ले जाकर छेड़छाड़ कर रहा था। आसपास के लोगों ने उसे बच्ची के कपड़े उतारते हुए पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया। शाहजहांनाबाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया है। फिलहाल छेड़छाड़ का केस दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी की गई है।

    शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी उमेशपाल सिंह चौहान ने बताया कि सात वर्षीय बच्ची क्षेत्र में परिवार के साथ रहती है और स्कूली छात्रा है। उसके पिता प्राइवेट काम करते हैं। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे शाहजहांनाबाद में ही रहने वाला एक युवक गप्पू उसे बहला-फुसलाकर बेनजीर कॉलेज के खंडहर की ओर ले गया। बच्ची ने प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित द्वारा बिस्कुट देने के बहाने ले जाने की बात कही है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

    आरोपी का वीडियो आया सामने

    घटना के बाद गिरफ्तार आरोपी गप्पू का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह दो और लोगों का नाम ले रहा है। उसने बताया कि दो अन्य लोगों ने भी बच्ची से अश्लील हरकत की थी और वहां से भाग गए थे। हालांकि थाना प्रभारी चौहान का कहना है कि मौके से एक आरोपी मिला है। तस्दीक के बाद यदि अन्य की भूमिका सामने आएगी तो केस दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे।