Bhopal: बिस्किट खिलाने के बहाने खंडहर में ले जाकर सात साल की मासूम से छेड़छाड़, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र स्थित पुराने बेनजीर कॉलेज के खंडहर में एक युवक सात साल की बच्ची को ले जाकर छेड़छाड़ कर रहा था। आसपास के लोगों ने उसे बच्ची के कपड़े उतारते हुए पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया। शाहजहांनाबाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया है। फिलहाल छेड़छाड़ का केस दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी की गई है।

