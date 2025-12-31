Language
    अशोकनगर में दिनदहाड़े 25 लाख रुपये की लूट, किसान की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर फरार हुए बदमाश

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। अशोकनगर जिले में लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शाढ़ौरा लूट कांड के कुछ ही हफ्तों बाद मंगलवार को एक बार फिर बदमाशों ने दिनदहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर से महज तीन किलोमीटर दूर मोहरी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने एक किसान की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर 25 लाख रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हालांकि मामले में फिलहाल औपचारिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तमोइया निवासी लखविंदर सिंह अपने घर से 25 लाख रुपये लेकर अशोकनगर की ओर जा रहे थे।

    जमीन सौदे के बहाने बातों में उलझाया

    जैसे ही लखविंदर सिंह मोहरी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, वहां बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने पास की जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत शुरू की और भरोसे में लेने के बाद अचानक उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया। तेज जलन से पीड़ित संभल भी नहीं पाया और बदमाश लाल व काले रंग के दो बैग, जिनमें पूरी नकदी रखी थी, छीनकर फरार हो गए।

    इलाज जारी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

    घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लखविंदर सिंह किसी तरह अपने घर पहुंचे और परिजनों को आपबीती बताई। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पीड़ित के बयान दर्ज किए। इसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    फसल की बुवाई के लिए ली थी रकम

    जिला अस्पताल में भर्ती लखविंदर सिंह ने बताया कि वह यह राशि अशोकनगर के रामपुरा मोहल्ला निवासी जज्जी को देने जा रहे थे। यह पैसा उन्होंने फसल की बुवाई के लिए रिश्तेदार जज्जी से ली थी। पीड़ित ने बताया कि वारदात के दौरान सड़क से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की। उनका कहना है कि यदि समय पर हस्तक्षेप होता, तो शायद इस बड़ी लूट को रोका जा सकता था।

    लखविंदर सिंह द्वारा दी जानकारी के बाद थाना प्रभारी देहात सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि शुरुआती जांच में उनकी कही बात के मुताबिक घटना से कुछ विभिन्नता नजर आ रही है। घटना स्थल और उनकी मेडिकल रिपोर्ट मेल नहीं खा रही है। जांच में पुष्टि होने के बाद प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
    - विवेक कुमार शर्मा, एसडीओपी, अशोकनगर।